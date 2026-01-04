Protesti v Iranu: v napadu na policijsko postaja ubita protestnika

Protesti v Teheranu v soboto zvečer naj bi bili omejenega obsega, šlo naj bi za skupine od 50 do 200 mladih, poroča iranska tiskovna agencija Fars, ki navaja, da do večjih incidentov ni prišlo.

Medtem pa se nasilje in organizirani napadi v drugih regijah, predvsem na zahodu, stopnjujejo. Po poročanju iranskih medijev je v spopadih v okrožju Malekšahi umrl član varnostnih sil, v napadu na policijsko postajo pa sta bila ubita protestnika.

Iranske oblati so v odziv na dogajanje omejile dostop do svetovnega spleta. Po podatkih podjetja Cloudflare se je podatkovni promet zmanjšal za 35 odstotkov. Dostop do interneta so sicer med protesti v zadnjih letih že večkrat omejili, občasno pa tudi povsem onemogočili.

Proteste, ki so se začeli minulo nedeljo, je sprožilo nezadovoljstvo prebivalcev z gospodarsko stagnacijo in hiperinflacijo v državi. Nemire spremljajo pozivi proti vodstvu države, številni protestniki pa zahtevajo vrnitev monarhije, ki jo je leta 1979 strmoglavila islamska revolucija, poročajo tuji mediji.

Po podatkih AFP, ki temeljijo na uradnih sporočilih in poročilih medijev, naj bi se protesti razširili na vsaj 40 mest, večinoma na zahodu države. V protestih naj doslej umrlo najmanj 12 ljudi.