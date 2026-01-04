Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Protesti v Iranu: v napadu na policijsko postaja ubita protestnika

Teheran, 04. 01. 2026 13.09 pred 31 minutami 1 min branja 11

Avtor:
STA M.V.
Protesti v Iranu

V Iranu se nadaljujejo protesti, ki so izbruhnili pred tednom dni. Več manjših demonstracij je potekalo v prestolnici Teheran, na zahodu države pa se napetosti, tudi nasilje, krepijo. V odziv na proteste so oblati v državi omejile dostop do interneta.

Protesti v Teheranu v soboto zvečer naj bi bili omejenega obsega, šlo naj bi za skupine od 50 do 200 mladih, poroča iranska tiskovna agencija Fars, ki navaja, da do večjih incidentov ni prišlo.

Medtem pa se nasilje in organizirani napadi v drugih regijah, predvsem na zahodu, stopnjujejo. Po poročanju iranskih medijev je v spopadih v okrožju Malekšahi umrl član varnostnih sil, v napadu na policijsko postajo pa sta bila ubita protestnika.

Iranske oblati so v odziv na dogajanje omejile dostop do svetovnega spleta. Po podatkih podjetja Cloudflare se je podatkovni promet zmanjšal za 35 odstotkov. Dostop do interneta so sicer med protesti v zadnjih letih že večkrat omejili, občasno pa tudi povsem onemogočili.

Proteste, ki so se začeli minulo nedeljo, je sprožilo nezadovoljstvo prebivalcev z gospodarsko stagnacijo in hiperinflacijo v državi. Nemire spremljajo pozivi proti vodstvu države, številni protestniki pa zahtevajo vrnitev monarhije, ki jo je leta 1979 strmoglavila islamska revolucija, poročajo tuji mediji.

Po podatkih AFP, ki temeljijo na uradnih sporočilih in poročilih medijev, naj bi se protesti razširili na vsaj 40 mest, večinoma na zahodu države. V protestih naj doslej umrlo najmanj 12 ljudi.

iran protesti nasilje

Na travo v vreči odvrgli pasje mladičke in odšli

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
04. 01. 2026 13.40
Kaj ko bi Kitajci ugrabili ameriškega veleposlanika na Tajvanu! ha,ha!
Odgovori
+1
1 0
Jak Tobim
04. 01. 2026 13.39
na sliki je vsaj 400 protestnikov. a slika paše ali ne paše k besedilu? lahko vsak prešteje - a je slika kar malo simbolična?
Odgovori
-1
0 1
Sixten Malmerfelt
04. 01. 2026 13.41
To so avtomobilski zastoji v Teheranu!
Odgovori
0 0
Kranjski domoljub
04. 01. 2026 13.34
Kje je embargo za ameriko? Kitajci bojo zdej 100% uzeli tajvan. Če so rusi pametni naj zdej uzamejo celo ukrajino. 1-2 taktične pa se bo ukrajinska vojska raspadla. Evropa pa naj naprej moralizira dokler ne dojamejo da so nepomembni. Pa mal naj se nasnifajo v vagonu za ukrajino da jim bo lažje. "Brigitte" pa ga bo lahko med tem macronu dal v usta.
Odgovori
+1
3 2
Jak Tobim
04. 01. 2026 13.21
a so pro palestinci pa od države plačani zavodi, a la 8. marec, že množično na prešercu? ti pogumneži sigurno sedaj v tisočih podpirajo perzijsko ljudstvo, ki si želi samo preživeti,
Odgovori
+4
6 2
Kranjski domoljub
04. 01. 2026 13.18
Američani so plačal 200 mladim ovcam z I.Q. naših belčkov da grejo umret za njih.
Odgovori
-4
2 6
Andrej77
04. 01. 2026 13.23
A ti to tudi zares verjameš ali se ti zdi samo "popularno"
Odgovori
+2
4 2
Kranjski domoljub
04. 01. 2026 13.24
Popularno je da greš v tujo državo precednika ugrabit. Najbolje da gremo ugrabit Vučiča ker nam kokain uvaža v slovenijo.
Odgovori
+0
3 3
Posteni
04. 01. 2026 13.28
Se vedno nisi navedel podatka kdo od protestnikov v ieanu je plaxan 😉
Odgovori
+0
1 1
Kranjski domoljub
04. 01. 2026 13.33
Samo da preverim pa ti navedem imena in preimke
Odgovori
+1
2 1
Kranjski domoljub
04. 01. 2026 13.39
Več letni protesti v franciji kjer se udeleži po 100.000 ljudi se že leta ne omenjajo zaradi medijske blokade v evropi. Ampak 200 ovac v iranu je pa pomembno za nas. Treba bo še mal kokaina posnifat.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
zadovoljna
Portal
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
vizita
Portal
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
cekin
Portal
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
moskisvet
Portal
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
dominvrt
Portal
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
10 zanimivih dejstev o drevesih
10 zanimivih dejstev o drevesih
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
okusno
Portal
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425