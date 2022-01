Protesti v Kanadi: Ne morem delati, ker ne smem prestopiti meje

"Ne morem več delati, ker ne smem prestopiti meje," je dejal Csava Vizi, tovornjakar iz Windsorja, ki je dejal, da je edini, ki v družini služi denar. A cepil se ne bo, saj meni, da je cepivo nevarno, poroča Guardian.

Protestniki se od 27. januarja vozijo čez most Nipigon na avtocesti Trans Canada kot del protestnega tovornega konvoja proti obveznemu cepljenju.

Protest proti cepivom kanadskih tovornjakarjev se je sicer medtem spremenil v pozive k odpravi vseh protikoronskih ukrepov.

"Ne gre samo za cepiva. Gre za popolno ukinitev diktatov javnega zdravja," je dejal Daniel Bazinet, lastnik Valley Flatbed & Transportation. Bazinet ni cepljen, vendar ne vozi čez mejo, zato nanj pravila ne vplivajo.

"Jaz in veliko drugih ljudi smo tukaj, ker smo naveličani zahtev po cepljenju in zapor," je dejal Brendon iz Ottawe, ki ni razkril priimka, nosil pa je transparent z napisom 'zaradi Justina Trudeauja me je sram, da sem Kanadčan'.

Uporni tovornjakarji imajo sicer kar nekaj podpore, nekateri jim celo prinašajo hrano.

Nasilna retorika, ki so jo nekateri podporniki protesta uporabljali na družbenih omrežjih, je sicer ostala v virtualnem svetu in tako policija ni imela dela. So pa Trudeau in njegova družina zaradi varnosti zapustili svoj dom v središču Ottawe, je poročal CBC.

V začetku tega tedna je sicer Trudeau dejal, da konvoj predstavlja "majhno obrobno manjšino", ki ne zastopa stališč Kanadčanov. Približno 90 odstotkov kanadskih čezmejnih tovornjakarjev in 77 odstotkov prebivalstva je prejelo dva odmerka cepiva proti covidu-19, je poudaril.

Vodja konservativcev Erin O'Toole pa je po pogovoru z nekaterimi tovornjakarji izrazil podporo protestu.

"Podpiram njihovo pravico, da so slišani, in pozivam Justina Trudeauja, da se sreča s temi pridnimi Kanadčani, da sliši njihove skrbi," je dejal.

Organizacija Canadian Trucking Alliance, ki zastopa približno 4.500 prevoznikov, lastnikov, operaterjev in industrijskih dobaviteljev, je medtem izrazila nasprotovanje demonstracijam.

"Kanadsko javnost prosimo, naj se zaveda, da veliko ljudi, ki jih vidite in slišite v medijskih poročilih, nima povezave s tovorno industrijo," so sporočili po poročanju Guardiana.

CTA je pozvala tovornjakarje, ki so sodelovali na protestu, naj to storijo mirno in nato zapustijo Ottawo. Organizatorji protesta pa so sporočili, da bodo ostali v Ottawi, dokler vlada ne opusti zahtev po cepljenju. Ulice v središču mesta bi lahko bile torej zamašene več dni. "Če moram ostati tukaj dva meseca, bom tukaj," je dejal Vizi.

Posledice protesta so tudi gospodarske, svarijo analitiki. Tako kot mnoge države se tudi Kanada sooča z naraščajočo inflacijo in dobavno verigo, ki ima hude težave zaradi pandemije, pomanjkanja delovne sile in slabega vremena.

Cene rastejo, tudi hrana in bencin se dražita. Vse težje je najti nekatere izdelke na policah trgovin z živili – in kanadsko gospodarstvo je močno odvisno od moških in žensk, ki čez mejo vozijo veliko večino hrane in blaga, ki se porabi v državi.

Vozniki tovornjakov, ki delajo na čezmejnih poteh, so bili prej izvzeti iz pravil, ki so veljala za nekatere zaposlene, če pravila ne bodo spremenjena, pa naj bi sektor ostal brez okoli 16.000 voznikov.

Čeprav del gospodarstva poziva k premisleku, Trudeau za zdaj ne razmišlja o tem, da bi se vdal zahtevam, konservativne politike, po poročanju BBC pa jih je obtožil, da opozarjajo na možne težave v dobavni verigi, da bi vzbujali strah.