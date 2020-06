Protesti v Londonu: spopadi med policijo in skrajnimi desničarji

Londonska policija je za protestnike iz vrst gibanja Črna življenja štejejo in proteste skrajne desnice določila ločena območja, da med njimi ne bi prišlo do spopadov. Oblasti so tudi odredile, da se morajo vsi protesti končati do 17. ure po krajevnem času.

Več sto moških se je po poročanju BBC-jazbralo okoli spomenika Winstona Churchillana parlamentarnem trgu. S policijo v zaščitni opremi se je spopadlo več teh posameznikov, ob tem pa so vzklikali "Anglija",prebijali pregrade in metali prometne stožce. Skupine skrajnih desničarjev so se potem premaknile na Trafalgarski trg, policija pa se je trudila preprečiti, da bi se prebili do Hyde Parka, kjer so potekale mirne demonstracije proti rasizmu. V gibanju Črna življenja štejejoso ljudi pozvali, naj se konec tedna ne udeležijo protestov, saj so se bali spopadov s skrajnimi desničarji.

Policija je med drugim opozorila, da ljudje s sodelovanjem na protestih kršijo pravila o vzdrževanju ustrezne razdalje, ki dovoljujejo združevanje največ šestih ljudi.