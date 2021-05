Protesti v podporo Palestincem, iranski zunanji minister odpovedal obisk Avstrije

Na tisoče protestnikov se je zbralo v več evropskih mestih, med drugim v Londonu, Madridu in Parizu, kjer so protestirali v podporo Palestincem in obeležili dan katastrofe. Opozarjali so, da to, kar se dogaja na območju Gaze, ni vojna, ampak genocid.

Urad avstrijskega kanclerja in zunanje ministrstvo sta v petek izobesila zastavo Izraela v znak solidarnosti. Abas Aragči , namestnik iranskega zunanjega ministra, ki vodi iransko delegacijo na pogajanjih o iranskem jedrskem sporazumu na Dunaju, je bil kritičen do avstrijske poteze. Avstrija je bila doslej dober gostitelj, je sporočil. Vendar ga je šokiralo, da so izobesili zastavo države, ki je odgovorna za smrt številnih civilistov.

V Londonu so protestniki med drugim vzklikali "Osvobodite Palestino". Od Hyde parka so se podali do izraelskega veleposlaništva. Iz Madrida poročajo o okoli 2500 protestnikih, številni med njimi so se ovili v palestinske zastave. "Španijo in evropske oblasti želimo prositi, naj ne sodelujejo z Izraelom, ker s svojo tišino sodelujejo," je povedala 25-letna medicinska sestra Ikhlass Abousousiane, ki se je udeležila shoda.

Obeležili so tudi današnji dan katastrofe (nakba), ko se Palestinci spominjajo ustanovitve države Izrael oziroma izgona in bega okoli 750.000 Palestincev, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove po koncu prve arabsko-izraelske vojne leta 1948.

Protestniki so se v podporo Palestincem kljub prepovedi zbrali tudi v Parizu. Policija je shod namreč prepovedala, da bi preprečila morebitno antisemitsko nasilje v času najsilovitejših spopadov med Izraelom in Palestinci od leta 2014. Zaradi shoda so v francoski prestolnici namestili 4200 policistov, ki so protestnike skušali razgnati tudi z vodnimi topovi in solzivcem. Na severu Pariza se je kljub temu zbralo več tisoč ljudi. Shodi sicer potekajo tudi v več drugih francoskih mestih, med drugim v mestih Montpellier in Toulouse.

V Ljubljani se je zbralo okoli 100 ljudi

Tudi v Ljubljani se je pred izraelskim konzulatom v petek popoldne zbralo kakih 100 Palestincev in podpornikov Palestine, ki so obsodili izraelske napade na območje Gaze in zahtevali njihovo končanje. Udeleženci so vzklikali gesla, kot sta "Svoboda Palestini" in "Smrt izraelski okupaciji!" ter opozarjali na številne civilne žrtve na okupiranih palestinskih območjih. Med protestniki je bilo več beguncev, ki imajo na območju Gaze svoje bližnje in se bojijo za njihova življenja.