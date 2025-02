Protesti v Srbiji: 'Zdaj je čas, ko moramo potegniti črto'

Vse od 1. novembra, že več kot tri mesece, dan za dnem ljudje na ulicah srbskih mest zahtevajo delovanje državnih institucij, pravne države in končni obračun s korupcijo – posrednim krivcem za smrt 15 njihovih rojakov pod novosadskim železniškim nadstreškom. Ko so organizirani neznanci, najverjetneje povezani z Vučićevo vladajočo stranko, konec novembra med mirnim poklonom žrtvam nesreče napadli študente in profesorje beograjske Fakultete za dramske umetnosti, pa je počilo. Protesti so se začeli širiti, študenti so začeli tako imenovane blokade fakultet, med drugim zahtevajo objavo celotne dokumentacije o obnovi železniške postaje, ki so jo vodili kitajski gradbinci, izvajali pa srbski podizvajalci. In odločeni so, da bodo vztrajali, dokler oblasti njihov zahtev ne izpolnijo, pripoveduje študentka režije Tara Gajović. "Ne morem reči, da nismo utrujeni. Toda vse, kar se dogaja, vsa podpora, ki prihaja z različnih strani, sindikatov, delavcev, učiteljev nam daje upanje. To nas vsak dan na nek način motivira, da bo to, kar delamo, prineslo nek rezultat. Da bodo torej izpolnili naše zahteve."

Danes je v blokadi že več kot 60 fakultet po vsej državi. Študenti, za 24UR Fokus pripoveduje profesor teorije drame in gledališki kritik Ivan Medenica, so kmalu postali zgled. "Študenti so pokazali veliko odgovornost, vestnost in načelnost. Njihove zahteve so bile zelo racionalno postavljene že na začetku. Od tod prihaja moč študentskega protesta, ki je medtem prerasel v državljanski protest. Ker to niso zahteve, ki jih politično ni mogoče izpolniti. Če bi institucije v tej državi delovale, kot je treba, bi te zahteve izpolnili. In prav to je razgalilo načine, na katere deluje srbski režim. Da torej nadzira vse institucije, ne spoštuje zakona, ne spoštuje medijske in vseh drugih svobod."