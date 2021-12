Množice protestnikov v Srbiji blokirale prometne poti

V glavnem mestu se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki so na več lokacija zaprli prometnice. Tako promet stoji v krožišču Slavija, na Pančevskem in Pupinovem mostu, ker tudi krožišče pri občini Novi Beograd.

Več ekoloških organizacij, ljudskih iniciativ in združenj ter del opozicije sodelujejo v množičnih protesti in blokadah prometnih poti v srbskih mestih. Organizatorji protestov so sporočili, da bodo tokratne blokade cest potekale dlje časa kot minuli teden. Udeleženci demonstracij zahtevajo spremembo Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, od predsednika Aleksandra Vučića pa, da ne podpiše sprememb Zakona o razlastitivi. Kot navajajo protestnika, zakona omogočata odprtje rudnika litija v Zahodni Srbiji.

Množice so se zbrale tudi v drugih srbskih mestih. Blokade prometnic tako potekaj v Kruševcu, Nišu, Kraljevu, Loznici in drugih mestih.

Pri odpiranju rudnika litija na zahodu države gre za več kot dve milijardi evrov vredno investicijo. Okoljevarstvene organizacije opozarjajo katastrofalne posledice, ki bi jih lahko imelo odprtje rudnika na okolje in ljudi, ki v njem prebivajo. Srbski aktivisti tudi očitajo zahodu, da njihove družbe rudnike odpirajo predvsem v državah v razvoju, medtem ko ima ima Nemčija največje zaloge litija na svetu, a ga zaradi strahu pred uničujočimi posledicami za okolje ne želi rudariti na domačih tleh.

Britansko-avstralska korporacija, ki velja za drugo največjo rudarsko družbo na svetu in se ukvarja z izkopavanjem bakra, diamantov, zlata, urana in litija, je bila v preteklosti deležna številni kritih.

Zaradi širitve rudnika na zahodu Avstraliji in posledičnega uničenja svete staroselske jame v Juukan Gorgeu, v kateri so svoje sledi pustili ljudje, ki so tam živeli pred 46.000 leti, je odstopil prvi mož podjetja Jean-Sebastien Jacques. Okoljevarstveniki opozarjajo tudi posledice rudarjenja v Indoneziji, korporacija pa je bila povezana tudi z državljansko vojno na Papui Novi Gvineji med leti 1988 in 1998, v kateri je umrlo več kot 10.000 ljudi. Družba naj bi namreč financirala vladno stran v boju proti seperatistom v provicnci Bougainville, ki so si poleg boja za neodvisnost prizadevali tudi za zaprtje za okolje škodljivih rundnikov.