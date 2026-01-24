Naslovnica
Tujina

Protestirali pri minus 29 stopinjah, pridržali duhovnike, ki so molili

Minneapolis, 24. 01. 2026 08.42 pred 1 uro 3 min branja 56

Avtor:
STA M.S.
Več kot 100 duhovnikov je molilo na letališču

Kljub hudemu mrazu se je v petek na ulice Minneapolisa zgrnila velika množica protestnikov, ki so zahtevali, da zvezna vlada v Washingtonu preneha z nasiljem nad priseljenci in ameriškimi državljani. Spominjali so se pokojne Renee Good, ki jo je 7. januarja ubil agent službe za priseljevanje in carine. Na letališču je medtem lokalna policija prijela več kot 100 duhovnikov različnih ver, ki so peli in molili za odhod agentov iz mesta.

Protestniki so se na ulice podali v izjemnem mrazu. Temperature v Minneapolisu so se namreč spustile vse do minus 29 stopinj Celzija. Po navedbah organizatorjev naj bi se shoda udeležilo 50.000 ljudi, a Reuters teh številk ni mogel neodvisno preveriti, saj se tamkajšnja policija še ni odzvala. 

Protestniki so bili večinoma belci, saj se pripadniki drugih ras bojijo izpostavljati, ker jih agenti Ice skoraj avtomatično obravnavajo kot sumljive. Bilo pa je tudi nekaj priseljencev iz Somalije, ki jih je predsednik ZDA Donald Trump večkrat označil za smeti. "Danes smo na vrsti mi, jutri bo nekdo drug," je za televizijo NBC izjavil 24-letni Yubi Hassan, ki je s prijatelji protestnikom delil "somalijski čaj".

Trumpova vlada je od decembra v Minneapolis poslala 3000 zveznih agentov, ki so po podatkih ministrstva za domovinsko varnost doslej aretirali okrog 3000 nezakonitih priseljencev. 

V petek so na letališču Minneapolis-St. Paul pridržali tudi več kot 100 duhovnikov različnih ver, ker so predolgo molili za odhod agentov Ice iz mesta. Pridržane so sicer hitro izpustili po izrečeni kazni za prekršek, poroča NBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Protest se je zvečer nadaljeval v športni dvorani, saj so temperature zunaj padle na 30 in več stopinj Celzija pod ničlo. Protestu se je pridružilo več kot 700 podjetij iz Minneapolisa in okolice, ki so za en dan zaprla svoja vrata - od knjigarn do gledališč in trgovin.

Zaprle so se tudi šole, vendar ni jasno ali zaradi mraza ali protesta. Protestniki so nosili transparente z napisi, kot je "Nehajte ugrabljati naše sosede" in "Nočemo zamaskiranih milic".

Televizija CBS je poročala, da je že prejšnji teden odstopila vodja oddelka za javno korupcijo pri FBI v Minneapolisu Tracee Mergen, ker se ni strinjala s pritiski iz Washingtona glede preiskave smrti Renee Good. Pravosodno ministrstvo ZDA je iz preiskave izključilo državne in lokalne oblasti v Minnesoti.

Zvezni sodniki v Minneapolisu so v petek razjezili Trumpovo vlado, ko so na prostost izpustili tri aktiviste, aretirane zaradi nedeljskega protesta v cerkvi, ki jo kot pastor vodi agent Ice. Pravosodno ministrstvo je hotelo vse tri obtožiti nasilja, vendar je zvezna sodnica Laura Provinzino menila, da za to ni nobenih dokazov.

Minuli teden so agenti Ice pridržali tudi petletnega otroka in ga uporabili kot vabo za prijetje njegovega očeta. V primeru dveletne deklice, ki so jo skupaj z očetom iz Ekvadorja aretirali že prej, pa je sodišče vladi ukazalo, da mora oba nemudoma vrniti v Minneapolis iz Teksasa, kamor so ju odpeljali po aretaciji. V petek sta se vrnila, poroča televizija ABC, ki dodaja da sta oba v ZDA zakonito in čakata na odobritev ali zavrnitev prošnje za azil.

zda minneapolis protesti

KOMENTARJI56

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
24. 01. 2026 10.00
Vse države sveta je treba zmešat s tujimi kulturami, da ni več identitete naroda. Potem jim lahko zavladaš v nedogled.
Odgovori
0 0
ptuj.si
24. 01. 2026 10.00
Kdo plačuje te članke v Sloveniji??? Kamala?
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
24. 01. 2026 09.58
Dajte vi rajši ven podatek, koliko tujih državljanov dobiva socialo v slo
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
24. 01. 2026 09.58
Dejmo pomagati Minnesoti, in uvedemo sankcije proti ZDA-trumplju, če bo pa še naprej Trumpelj teroriziral protestnike pa pošljimo vojsko v Minnesoto!
Odgovori
+0
1 1
Sixten Malmerfelt
24. 01. 2026 09.56
Trumpljov gestapo teror v Minessoti!
Odgovori
-1
1 2
MC King
24. 01. 2026 09.54
Ko mačku stopiš na rep, zamijavka. Tale skorumpirana severna obzorja so mislila biti varno zatočišče za kriminalce vseh sort, še Somalijci so bili pripravljeni nositi puhovke v zameno za milijonske donacije. Iz sprevržene ledene pravljice so jih prebudili, kako simbolično, ICE palčki, ki bodo mačka odrli in spekli. Bravo Trump!
Odgovori
+0
1 1
Con-vid 1984
24. 01. 2026 09.53
Nihče od teh bimbotov ne bi vzel parazit-granta sebi na dom. Angleži bi rekli, daj denar tja kjer so tvoja usta.
Odgovori
+1
1 0
Crazy_Horse
24. 01. 2026 09.53
prav je da se nezakonite migrante odstrani iz države .
Odgovori
+3
3 0
Hrast1234
24. 01. 2026 09.52
Ko v Iranu protestirajo, pa bi se ameri vmešali. Ko imajo v lastni državi identično situacijo pa je protestnike treba aretirat in pregnat. Dvoličnost 2.0
Odgovori
+1
1 0
boslo
24. 01. 2026 09.51
Jim je vsaj kdo ponudil antifriz ali pa vsaj čaj?
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
24. 01. 2026 09.51
S čem se ta židovski medij ukvarja....rajš poglejte kaj delajo vaši v gazi.
Odgovori
+0
1 1
jank
24. 01. 2026 09.49
Ali je mogoče, da trampisti ponavljajo vaje nacistov? Drzava svobodnega duha je postala država norega umu in grobega nasilja.
Odgovori
+0
2 2
Naiskreni
24. 01. 2026 09.57
nelegalni priseljenci.. židi so v 1940 legalno držali nemčijo za jaj*a. imeli so vse banke, posojilnice in to dejnsko tudi iz verskih razlogov. tukaj se gre za ljudi, ki so tam ilegalno. pa ne da bi ščitil, trumpeljna ampak tole nas v evropi čaka. prihaja obdobje, ko bo dobro, da živiš tam, kjer se smatraš avtohtonega.. 🤣 al če si pola pola, vzemi vsaj slovenski priimek 🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Lark
24. 01. 2026 09.49
"Minuli teden so agenti Ice pridržali tudi petletnega otroka in ga uporabili kot vabo za prijetje njegovega očeta. " NE. Oče otroka je zbežal in pustil otroka sredi racije. A naj bi agenti pustili tam otroka? NE, to da ga odpeljejo na CSD se smatra kot ugrabitev. Niste normalni...
Odgovori
+2
4 2
8282
24. 01. 2026 09.53
Upam da ti je jasno, da so priče, ki so že povedale da se to ni zgodilo
Odgovori
+1
1 0
Renee Nicole Good v spomin
24. 01. 2026 09.45
ti protesti so poskus upora nacifašizmu desničarskega trumpovanja...ki je mega lopov, kriminalec in zločinec...
Odgovori
+0
5 5
cirenij
24. 01. 2026 09.42
Je pa brez veze, da so naši tako hitro sprejemali Šuštarjev zakon, ko stvari niso dorečene in sodno ugotovljene. Nekomu pod vplivom drog in istočasno alkohola, se hitro lahko kaj zgodi.
Odgovori
-3
1 4
Renee Nicole Good v spomin
24. 01. 2026 09.44
no, zakon je vsekakor nujno potreben.. da policija lazje obvladuje/ lepo količino orožja so že zasegli na ta račun pri romih
Odgovori
+2
3 1
jablan
24. 01. 2026 09.44
Njegov problem
Odgovori
-1
1 2
cirenij
24. 01. 2026 09.48
Se strinjam. Zakon bi se lahko sprejel ampak ne pod nazivom Šuštarjev.
Odgovori
+1
1 0
cirenij
24. 01. 2026 09.52
Ko ga omenijo, mi vedno pridejo naprej razno razne nedovoljene substance. Pa nisem edini.
Odgovori
+1
1 0
Ve?ni optimist
24. 01. 2026 09.41
Napišete, da so nezakonito prišli, ... pa to zgleda nič ne pomeni. Nekdo je začel red delati, da se enostavno ne moreš kar nakam uštuliti in pol še protestirati, .... pismo, .... isto kot pri nas, s tem da pri nas so NEZAKONITI prišleki dobrodošli, brez sankcij, ...
Odgovori
+2
5 3
Renee Nicole Good v spomin
24. 01. 2026 09.46
nezakonito je širiti takšne laži
Odgovori
+0
1 1
boslo
24. 01. 2026 09.49
Nezakonito na anonimnem portalu 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Artechh
24. 01. 2026 09.37
To so domači teroristi ki ščitijo kriminalce upam da jih je fajn zeblo
Odgovori
-2
5 7
asgard
24. 01. 2026 09.41
Njihov 8 šmarec in razni =0 v demokratski obliki.
Odgovori
-2
2 4
iziizi
24. 01. 2026 09.37
NE RAZUMEM KAJ DELAJO SOMALICIJ V AMERIKI A NI BOLJŠE DA SO DOMA TAKO KOT MI V SLOVENIJI
Odgovori
+2
5 3
asgard
24. 01. 2026 09.42
Kradejo denar preko "vrtcev" ...
Odgovori
+2
3 1
