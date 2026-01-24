Protestirali pri minus 29 stopinjah, pridržali duhovnike, ki so molili

Protestniki so se na ulice podali v izjemnem mrazu. Temperature v Minneapolisu so se namreč spustile vse do minus 29 stopinj Celzija. Po navedbah organizatorjev naj bi se shoda udeležilo 50.000 ljudi, a Reuters teh številk ni mogel neodvisno preveriti, saj se tamkajšnja policija še ni odzvala.
Protestniki so bili večinoma belci, saj se pripadniki drugih ras bojijo izpostavljati, ker jih agenti Ice skoraj avtomatično obravnavajo kot sumljive. Bilo pa je tudi nekaj priseljencev iz Somalije, ki jih je predsednik ZDA Donald Trump večkrat označil za smeti. "Danes smo na vrsti mi, jutri bo nekdo drug," je za televizijo NBC izjavil 24-letni Yubi Hassan, ki je s prijatelji protestnikom delil "somalijski čaj".
Trumpova vlada je od decembra v Minneapolis poslala 3000 zveznih agentov, ki so po podatkih ministrstva za domovinsko varnost doslej aretirali okrog 3000 nezakonitih priseljencev.
V petek so na letališču Minneapolis-St. Paul pridržali tudi več kot 100 duhovnikov različnih ver, ker so predolgo molili za odhod agentov Ice iz mesta. Pridržane so sicer hitro izpustili po izrečeni kazni za prekršek, poroča NBC.
Protest se je zvečer nadaljeval v športni dvorani, saj so temperature zunaj padle na 30 in več stopinj Celzija pod ničlo. Protestu se je pridružilo več kot 700 podjetij iz Minneapolisa in okolice, ki so za en dan zaprla svoja vrata - od knjigarn do gledališč in trgovin.
Zaprle so se tudi šole, vendar ni jasno ali zaradi mraza ali protesta. Protestniki so nosili transparente z napisi, kot je "Nehajte ugrabljati naše sosede" in "Nočemo zamaskiranih milic".
Televizija CBS je poročala, da je že prejšnji teden odstopila vodja oddelka za javno korupcijo pri FBI v Minneapolisu Tracee Mergen, ker se ni strinjala s pritiski iz Washingtona glede preiskave smrti Renee Good. Pravosodno ministrstvo ZDA je iz preiskave izključilo državne in lokalne oblasti v Minnesoti.
Zvezni sodniki v Minneapolisu so v petek razjezili Trumpovo vlado, ko so na prostost izpustili tri aktiviste, aretirane zaradi nedeljskega protesta v cerkvi, ki jo kot pastor vodi agent Ice. Pravosodno ministrstvo je hotelo vse tri obtožiti nasilja, vendar je zvezna sodnica Laura Provinzino menila, da za to ni nobenih dokazov.
Minuli teden so agenti Ice pridržali tudi petletnega otroka in ga uporabili kot vabo za prijetje njegovega očeta. V primeru dveletne deklice, ki so jo skupaj z očetom iz Ekvadorja aretirali že prej, pa je sodišče vladi ukazalo, da mora oba nemudoma vrniti v Minneapolis iz Teksasa, kamor so ju odpeljali po aretaciji. V petek sta se vrnila, poroča televizija ABC, ki dodaja da sta oba v ZDA zakonito in čakata na odobritev ali zavrnitev prošnje za azil.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.