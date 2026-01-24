Protestirali pri minus 29 stopinjah, pridržali duhovnike, ki so molili

Protestniki so se na ulice podali v izjemnem mrazu. Temperature v Minneapolisu so se namreč spustile vse do minus 29 stopinj Celzija. Po navedbah organizatorjev naj bi se shoda udeležilo 50.000 ljudi, a Reuters teh številk ni mogel neodvisno preveriti, saj se tamkajšnja policija še ni odzvala. Protestniki so bili večinoma belci, saj se pripadniki drugih ras bojijo izpostavljati, ker jih agenti Ice skoraj avtomatično obravnavajo kot sumljive. Bilo pa je tudi nekaj priseljencev iz Somalije, ki jih je predsednik ZDA Donald Trump večkrat označil za smeti. "Danes smo na vrsti mi, jutri bo nekdo drug," je za televizijo NBC izjavil 24-letni Yubi Hassan, ki je s prijatelji protestnikom delil "somalijski čaj". Trumpova vlada je od decembra v Minneapolis poslala 3000 zveznih agentov, ki so po podatkih ministrstva za domovinsko varnost doslej aretirali okrog 3000 nezakonitih priseljencev.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Več kot 100 duhovnikov je molilo na letališču AP

Več kot 100 duhovnikov je molilo na letališču AP



V petek so na letališču Minneapolis-St. Paul pridržali tudi več kot 100 duhovnikov različnih ver, ker so predolgo molili za odhod agentov Ice iz mesta. Pridržane so sicer hitro izpustili po izrečeni kazni za prekršek, poroča NBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Protest se je zvečer nadaljeval v športni dvorani, saj so temperature zunaj padle na 30 in več stopinj Celzija pod ničlo. Protestu se je pridružilo več kot 700 podjetij iz Minneapolisa in okolice, ki so za en dan zaprla svoja vrata - od knjigarn do gledališč in trgovin. Zaprle so se tudi šole, vendar ni jasno ali zaradi mraza ali protesta. Protestniki so nosili transparente z napisi, kot je "Nehajte ugrabljati naše sosede" in "Nočemo zamaskiranih milic".

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Protesti v Minneapolisu AP

Protesti v Minneapolisu AP

Protesti v Minneapolisu AP

Protesti v Minneapolisu AP

Protesti v Minneapolisu AP

Protesti v Minneapolisu AP

Protesti v Minneapolisu AP











