Protestnik kriv 'sovraštva proti Bogu', sodišče mu je odredilo smrtno kazen

Aktivisti za človekove pravice so dejali, da je odločitev sodišča "prenagljena". V Iranu je sicer priprtih še 20 drugih protestnikov, ki jim grozi smrtna kazen. Prav tako pa je zaradi ogrožanja nacionalne varnosti in javnega reda za obdobje od pet do deset let iransko sodišče obsodilo pet drugih protestnikov.

Kakšne so te posledice je prejšnji teden jasno nakazal že direktor iranskega sodišča Gholamhossein Mohseni Ejei. Ta je dejal, da morajo biti kazni za protestnike take, ki bodo na druge imele "odvračilni učinek". "Ključne storilce je treba čim prej identificirati in jim izreči takšno kazen, ki bo drugim služila kot opozorilo oziroma bo na njih delovala odbijajoče," besede direktorja povzema BBC.

Dodal je, da bodo protestniki obtoženi "sovraštva proti Bogu, korupcije ter oboroženega upora". To so sicer obtožbe, na podlagi katerih sodišče lahko izreče smrtno kazen.

EU uvedla dodatne sankcije proti Iranu

Zunanji ministri Evropske unije so sicer danes uvedli dodatne sankcije proti Iranu zaradi smrti 22-letne Mahse Amini in nasilnega zatiranja protestov, ki so izbruhnili po njeni smrti v policijskem pridržanju. Na seznam sankcioniranih so dodali 29 posameznikov, med njimi notranjega ministra Ahmada Vahidija, in tri pravne osebe, so sporočili s Sveta EU. Vahidi je med drugim pristojen za upravo za izvrševanje zakonodaje, ki je po navedbah Sveta EU "zagrešila hude kršitve človekovih pravic".

Zaradi zatiranja protestov po smrti Aminijeve so zunanji ministri, med njimi slovenska ministrica Tanja Fajon, sankcije uvedli še proti regionalnima vodjema uprave za izvrševanje zakonodaje in iranske revolucionarne garde, pa tudi proti poveljniku iranskih kopenskih sil Kijumarsu Hejdariju.

Poleg tega so na seznam dodali četverico, ki je arbitrarno pridržala Mahso Amini. Med sankcioniranimi pravnimi osebami pa je med drugim iranska državna televizija Press TV, in sicer zaradi produkcije in oddajanja posnetkov prisilnih priznanj pridržanih.

"EU ostro obsoja nesprejemljivo zatiranje protestov. Irancem stojimo ob strani ter podpiramo njihovo pravico do mirnega protestiranja in svobodnega izražanja zahtev in stališč," je ob uvedbi dodatnih sankcij povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.