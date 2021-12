Protestnik na shodu zgrabil francoskega skrajno desničarskega predsedniškega kandidata

Zemmour, nekdanji urednik in panelist v dnevni oddaji Face à l'Info, je v torek napovedal, da bo kandidiral na volitvah prihodnjega aprila in se tako pridružil izzivalcem, ki želijo naslediti trenutnega sredinsko usmerjenega Emmanuela Macrona, poroča The Guardian.

Zemmour je svoj prvi kampanjski dogodek organiziral v predmestju Pariza, kjer je na tisoče ljudi z glasnim navijanjem podprlo njegove omembe zmanjšanja migracij in izžvižgalo vsako omembo Macrona. "Če zmagam, bo to začetek ponovnega osvajanja najlepše države na svetu," je množici med drugim dejal Zemmour.

Med množico pa so bili tudi aktivisti, ki so sredi dogajanja vstali in pokazali majice z napisi "Ne rasizmu". Izbruhnili so spopadi, v aktiviste pa so metali tudi stole in jih nagnali iz dvorane, dva naj bi krvavela. Enemu od protestnikov je medtem uspelo za glavo zgrabiti tudi predsedniškega kandidata, kar so v objektive ujele kamere. Po dogodku so tuji mediji poročali, da je utrpel lažje poškodbe.