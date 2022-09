Protestnik s hitlerskimi brčicami gre v zapor za štiri leta

32-letnega moškega iz New Jerseyja so zaradi napada na Kapitol obsodili na štiri leta zapora, je sporočilo pravosodno ministrstvo. Obtožili so ga tudi simpatiziranja z nacisti. Sodelavec policije je preiskovalcem povedal, da je bil Timothy Hale-Cusanelli "zaprisežen beli supremacist in simpatizer nacizma," ki je na spletu objavljal videoposnetke, v katerih je zagovarjal skrajna politična mnenja, kar je v sodnih vlogah potrdilo tudi pravosodno ministrstvo.

Timothyja Hale-Cusanellija, iz Colts Necka v New Yerseyju, so v okrožju Columbia obsodili zaradi kaznivih dejanj in prekrškov med napadom na Kapitol, ki se je zgodil 6. januarja 2021, je v izjavi sporočilo pravosodno ministrstvo. Že maja ga je zvezna porota spoznala za krivega v vseh petih točkah obtožnice, vključno z oviranjem uradnega postopka. V četrtek pa so ga obsodili na štiri leta zapora, je sporočilo pravosodno ministrstvo. Obtožili so ga tudi simpatiziranja z nacisti. Hale-Cusanelli je nekdanji pripadnik rezervne sestave ameriške vojske, ki je delal kot mornariški pogodbenik in imel posebna varnostna dovoljena ter dostop do orožja, je navedlo tožilstvo. Sodelavec policije je preiskovalcem povedala, da je bil Hale-Cusanelli "zaprisežen beli supremacist in simpatizer nacizma," ki je na spletu objavljal videoposnetke, v katerih je zagovarjal skrajna politična mnenja, kar pa je pravosodno ministrstvo že potrdilo v sodnih vlogah, poroča Reuters. V videoposnetkih z nemirov je videti, kako Hale-Cusanelli kriči na policiste pred Kapitolom in po vdoru množice v stavbo tudi sam vstopa vanjo. Hale-Cusanellijev odvetnik je trdil, da se njegova stranka 6. januarja 2021 ni zavedala, da kongres šteje volilne glasove, zato ni imel namena storiti kaznivih dejanj. 6. januarja 2021 je na tisoče podpornikov nekdanjega predsednika Donalda Trumpa vdrlo v Kapitol v neuspelem poskusu, da bi preprečili Kongresu, da bi potrdil zmago predsednika Joeja Bidna na volitvah leta 2020. Napad je sledil večmesečnim lažnim trditvam Trumpa, da je zmagal na volitvah 2020. Ministrstvo za pravosodje navaja, da je zaradi kaznivih dejanj, povezanih z vdorom v Kapitol, aretiralo več kot 870 oseb, od tega več kot 265 oseb zaradi napada ali oviranja organov pregona.