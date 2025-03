Protestnik s palestinsko zastavo splezal na londonski Big Ben

Na družbenih omrežjih so se hitro pojavili posnetki bosonogega moškega, ki stoji na več metrov visoki polici Elizabetinega stolpa in v rokah drži palestinsko zastavo. Big Ben je del Westminstrske palače, v kateri je sedež angleškega parlamenta.

Na policiji so pojasnili, da so jih na kraj poklicali že okoli pol osmih zjutraj. Aktivirali so gasilsko vozilo z dvigalom, se približali moškemu in ga skušali prepričati, naj pride na varno, poroča Sky News.

Tudi sam protestnik je medtem na družbeno omrežje Instagram delil svoje videoposnetke s stolpa. Na enem od njih je slišati, kako ga je ženska z dvigala prepričevala, naj preneha s početjem. "Na neki točki boš moral priti dol. Kako dolgo misliš, da boš še gor. Kako dolgo misliš, da boš še lahko gor," mu je dejala.