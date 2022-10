Protestnika zvlekli na območje kitajskega konzulata in ga pretepli

Po incidentu je protestnik, imenovan Bob, za kitajski BBC povedal, da so prebivalci celine, ljudje iz celinske Kitajske prišli iz konzulata in uničili njihove plakate. "Ko smo jih poskušali ustaviti, so me zvlekli noter in me pretepli," je dejal in dodal, da ga je nato ven izvlekla britanska policija. "To je smešno. Napadalci tega ne bi smeli storiti. Tukaj v Združenem kraljestvu naj bi imeli svobodo izreči, kar hočemo."

Po incidentu je bila množica razjarjena. Protestniki so kričali na može s konzulata in britansko policijo, češ da bi lahko storili več. Osebje konzulata je pred tem pozvalo protestnike, naj se premaknejo na nasprotno stran ulice. Na protestu sta bila najprej prisotna dva policista, nekaj minut po začetku prepira pa se jima je pridružilo več policistov, ki so se zbrali pred vrati kompleksa, da bi prekinili spopade in odgnali protestnike. Eden od policistov je vstopil na posestvo konzulata in moškega, ki so ga zvlekli v notranjost, potegnil nazaj ven. Vsaj osem moških, med katerimi so nekateri nosili čelade in zaščitne jopiče, se je nato vrnilo v stavbo konzulata.

V Združenem kraljestvu pride med protesti pred veleposlaništvi in konzulati velikokrat do pretepov, zato je policija pogosto prisotna, da poskrbi za mir. Se pa redko kdaj zgodi, da konzularno osebje pride na ulico in odstrani plakate in transparente. Še redkeje pa protestnike zvlečejo v notranjost in jih pretepejo. Zato ni presenetljivo, da so vse glasnejši pozivi zunanjemu ministru Jamesu Cleverlyju naj pokliče kitajskega veleposlanika v Veliki Britaniji na pogovor. Tiskovni predstavnik laburistov za zunanje zadeve David Lammy je dejal, da je domnevni napad nesprejemljiv. "Zadušitev mirnega protesta na naših ulicah ne bo nikoli tolerirana," je dejal.

Policija in notranje ministrstvo bosta zadevo najprej preiskala in se nato odločila, kako, če sploh, bosta ukrepala. Kar zadeva zunanje ministrstvo, pa se bo moralo odločiti, ali bo sprejelo kakršen koli diplomatski dogovor. Velika Britanija je seveda podpisnica Dunajske konvencije, ki konzularnemu osebju in njihovi lastnini daje nekaj diplomatske imunitete, vendar so diplomati in njihovi zaposleni še vedno zajeti v zakonodaji Združenega kraljestva in jih britanska vlada lahko razglasi za persona non grata.