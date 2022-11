Protestniki blokirajo stezo zasebnih letal na letališču v Amsterdamu

Iz Greenpeace Nizozemska so poročali o "več kot 500 aktivistih", tiskovni predstavnik kraljeve nizozemske vojske Marechaussee, ki varuje letališče, Robert Kapel pa je dejal, da jih je bilo "več kot 300". Po njegovih besedah je šlo za demonstracijo velikega obsega, vendar zračni promet ni bil prizadet, saj se vzletno-pristajalna steza uporablja vključno za zasebna letala, ki niso predvidena vse do večera.

Opravljenih naj bi bilo več kot 100 aretacij, kar bodo še povečali najkasneje do 22 ure zvečer, ko je predviden prvi let. Varnostne sile so območje blokirale in onemogočile dostop z drugih območij.

Dewi Zloch, tiskovna predstavnica nizozemskega Greenpeacea, je dejala, da protestniki "načrtujejo zračni promet zasebnih letal blokirati čim dlje."

"Letališče bi moralo zmanjšati število letov, a namesto tega gradi popolnoma nov terminal. Bogata elita uporablja več zasebnih letal kot kdaj koli prej, kar najbolj onesnažuje okolje. To je značilno za letalsko industrijo, za katero se zdi, da ne vidi, da s poslabševanjem podnebne krize ogroža ljudi. To se mora nehati. Želimo manj letov, več vlakov in prepoved nepotrebnih letov na kratkih razdaljah in zasebnih letal," je pojasnila.