Tujina

Protestniki blokirali avtocesto, v policiste metali kamenje in steklenice

Haag, 21. 09. 2025 08.12 | Posodobljeno pred 10 minutami

Avtor
STA
Na protestih proti priseljevanju, ki so potekali na Nizozemskem, je izbruhnilo nasilje. Nasilni protestniki so se spopadli s policijo, pri čemer sta bila ranjena dva policista. Policija, ki je uporabila vodni top, je pridržala 30 protestnikov.

Shoda proti priseljevanju in za strožje predpise o azilu ter cenovno dostopnejša stanovanja za nizozemske državljane, ki je v soboto potekal v Haagu, se je udeležilo več tisoč ljudi. Nasilje je izbruhnilo, ko so se velike skupine protestnikov, mnogi so mahali z nizozemskimi zastavami in zastavami, povezanimi s skrajno desničarskimi skupinami, spopadle s policijo. Skupina protestnikov je v policiste metala kamenje in steklenice.

Protest je ušel izpod nadzora, ko je okoli 1500 udeležencev steklo na avtocesto in oviralo promet. Po poročanju televizije NOS so se protestniki nato odpravili v središče mesta, kjer so razbili okna pisarne socialno-liberalne stranke Demokrati 66.

Premier Dick Schoof je obsodil "šokantne in bizarne podobe brezsramnega nasilja" in dejal, da je "popolnoma nesprejemljivo", poroča britanski BBC.

Napade na policiste je obsodil tudi vodja skrajno desne Stranke za svobodo (PVV) Geert Wilders in pozval k ostremu ukrepanju proti izgrednikom. "Blokiranje avtocest in uporaba nasilja nad policijo je popolnoma nesprejemljivo," je ob tem opozoril.

Wilders in njegova stranka sicer že dolgo pozivata k sprejetju "najstrožjega zakona o azilu doslej". Ker druge koalicijske partnerice niso bile pripravljene izpolniti njegovih zahtev po ostrejši politiki na področju azila, je junija razpadla vladna koalicija, konec oktobra pa bodo na Nizozemskem predčasne parlamentarne volitve.

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Modridirka?22
21. 09. 2025 08.47
In spet nasrka tisti ki brani svojo družino ki brani svoj dom ki brani svoj vero ki brani svoja na načela…
ODGOVORI
0 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
21. 09. 2025 08.46
Ljudje zahtevajo da je konec priseljevanja manekenov iz solarija
ODGOVORI
0 0
Artechh
21. 09. 2025 08.46
+1
O Lej novica. Izdajalci s selektivnim poročanjem
ODGOVORI
1 0
Animal_Pump
21. 09. 2025 08.45
+3
Ljudem prekipeva....Je blo za pričakovat. Eni smo to govorili že leta 2015,ko se je začela ta ultra propaganda...o doktorjih, inženirjih...itd. Z nekaterimi gre...so super ljudje. Večina...se pa nikol ne bo asimilirala.
ODGOVORI
3 0
papaleja .
21. 09. 2025 08.45
+3
Evropa se prebuja ampak močno prepozno!!!!!!
ODGOVORI
3 0
devote
21. 09. 2025 08.45
-1
po celi evropi vre proti migrantski politiki in proti politiki do vojne v ukrajini. a ni sporocilo levim vladam dovolj jasno?? nocemo vase politike migracij in podpiranja vojne v ukrajini, sestopite iz oblasti, alo , a vam bo treba to bolj natancno pokazati , kaj to pomeni.?
ODGOVORI
1 2
SDS_je_poden
21. 09. 2025 08.44
-1
Desnule so razbijale po mestu.... Potem le niso tako mirni, kot se delajo? 🤣
ODGOVORI
0 1
Sixten Malmerfelt
21. 09. 2025 08.41
+4
A Evropejci vstajajo pred nasilnim podtaknjenim priseljevanjem!
ODGOVORI
4 0
zapornik65
21. 09. 2025 08.41
+5
kdaj zacnemo s protesti proti migrantom pri nas?!
ODGOVORI
5 0
Japa Jade
21. 09. 2025 08.46
Kaj čakaš, transparent v roke pa pred parlament, če maš kej med....
ODGOVORI
0 0
