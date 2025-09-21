Protestniki blokirali avtocesto, v policiste metali kamenje in steklenice

Shoda proti priseljevanju in za strožje predpise o azilu ter cenovno dostopnejša stanovanja za nizozemske državljane, ki je v soboto potekal v Haagu, se je udeležilo več tisoč ljudi. Nasilje je izbruhnilo, ko so se velike skupine protestnikov, mnogi so mahali z nizozemskimi zastavami in zastavami, povezanimi s skrajno desničarskimi skupinami, spopadle s policijo. Skupina protestnikov je v policiste metala kamenje in steklenice.

Protest je ušel izpod nadzora, ko je okoli 1500 udeležencev steklo na avtocesto in oviralo promet. Po poročanju televizije NOS so se protestniki nato odpravili v središče mesta, kjer so razbili okna pisarne socialno-liberalne stranke Demokrati 66.

Premier Dick Schoof je obsodil "šokantne in bizarne podobe brezsramnega nasilja" in dejal, da je "popolnoma nesprejemljivo", poroča britanski BBC.

Napade na policiste je obsodil tudi vodja skrajno desne Stranke za svobodo (PVV) Geert Wilders in pozval k ostremu ukrepanju proti izgrednikom. "Blokiranje avtocest in uporaba nasilja nad policijo je popolnoma nesprejemljivo," je ob tem opozoril.

Wilders in njegova stranka sicer že dolgo pozivata k sprejetju "najstrožjega zakona o azilu doslej". Ker druge koalicijske partnerice niso bile pripravljene izpolniti njegovih zahtev po ostrejši politiki na področju azila, je junija razpadla vladna koalicija, konec oktobra pa bodo na Nizozemskem predčasne parlamentarne volitve.