Protestniki blokirali newyorško železniško postajo Penn

Po New Yorku že več tednov potekajo številni množični protesti za Palestince oziroma konec spopadov med Hamasom in Izraelom, občasno pa tudi zborovanja za Izrael. Že v petek zjutraj je policija aretirala 16 protestnikov, ki so blokirali vhod v poslopje televizije Fox News.

Filmska igralka Susan Sarandon je zbranim povedala, da ni treba iti skozi vso zgodovino Bližnjega vzhoda, ampak je treba le videti podobe dojenčkov, ki umirajo v inkubatorjih, da postane jasno, da je nekaj hudo narobe. Zahtevala je takojšnje premirje, zbrani pa so zahtevali tudi odstop predsednika Joeja Bidna.

Na tem protestu v petek na Union Squaru so med drugim delili letake s seznamom sedežev organizacij, pred katerimi naj se protestira. Na seznamu so medijske organizacije, kot sta Fox News in New York Times, katerega sedež so protestniki že pred dnevi napadli z rdečo barvo, ter banke in številne proizraelske organizacije.