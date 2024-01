Protestniki znova zavzeli nemške ulice, pričakujejo jih več tisoč

V Nemčiji se nadaljujejo protesti proti desničarskemu ekstremizmu, na ulicah je več deset tisoč ljudi, največji protest pa je na ulicah Berlina. Od petka pa vse do konca tedna so bile demonstracije sklicane v približno 100 krajih po vsej državi, policija pa je sporočila, da se je pohoda v Münchnu udeležilo približno 80.000 ljudi. Zaradi prevelike gneče so pohod nato odpovedali.

Val demonstracij je zajel Nemčijo, po dveh dneh pa se je tudi danes na ulice nemških mest odpravilo več deset tisoč ljudi, da bi demonstrirali proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo (AfD) in njihovemu protimigrantskemu programu. Shodi bodo potekali v več večjih mestih, kot so Köln, München in Berlin, načrtovani pa so tudi za mesta Cottbus, Dresden in Chemnitz na vzhodu države.

V Bremnu se je po podatkih policije zbralo približno 40.000 ljudi. Protesta pa so se udeležila tudi številna sindikalna združenja, predstavniki političnih strank in navijači nogometnega kluba Werder Bremen. Protestniki so vzklikali "cel Bremen sovraži AfD" in "združeni proti fašizmu". Največji protest naj bi potekal v Berlinu, kjer so organizacije pozvale ljudi, naj se od 16. ure naprej začnejo zbirati pred Bundestagom, nemškim parlamentom. Policija sicer pričakuje le okoli 1000 udeležencev, vendar glede na prejšnje demonstracije, to ni najbolj gotova številka, piše Deutsche Welle. Tridnevni protesti Od petka do konca tedna so bile demonstracije sklicane v mnogih nemških mestih, po ocenah javne radiotelevizije ARD se je v soboto po vsej državi zbralo približno 250.000 protestnikov, večina pa je imela napise kot so "nacisti ven". Približno 35.000 ljudi se je zbralo samo v Frankfurtu, zaseden je bil tako celoten osrednji trg, pa tudi bližnji trgi in ulice vmes. Kot je policija sporočila, so bile demonstracije mirne.