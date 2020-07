Protestniki drugi dan zapored na ulicah Beograda, zahtevajo odstop Vučića

Po torkovih protestih v srbski prestolnici, ki so izbruhnili zaradi napovedi ponovne uvedbe policijske ure, so za danes napovedani že novi. Policijska prisotnost v Beogradu je velika, protestniki pa so se začeli zbirati pred zgradbo Filozofske fakultete, nekateri pa pred predsedniško palačo. Zahtevajo razpustitev kriznega štaba in odstop predsednika Aleksandra Vučića ter notranjega ministra skupaj z direktorjem policije.

Ob vnovičnih protestih v Beogradu se je policija v srbsko prestolnico odpravila tudi iz drugih mest, med drugim tudi iz Novega Sada. Kakor poroča Nova.rs, je v središču Beograda že zdaj veliko policije, čeprav tam še ni veliko protestnikov. Okrepljena policijska prisotnost je vidna predvsem pred političnimi institucijami. Ob 18. uri so se na platoju pred Filozofsko fakulteto začeli zbirati protestniki – med drugim zahtevajo, da se razpusti obstoječi krizni štab, saj je ta preveč politiziran in pod nadzorom srbskega predsednika Aleksandar Vučić. Prav tako želijo, da policisti, ki so bili nasilni na včerajšnjih protestih, nosijo odgovornost za svoja dejanja, obenem pa zahtevajo izpustitev pridržanih demonstrantov iz zapora. icon-expand FOTO: AP Narodna skupščina je danes obkrožena z zaščitno ograjo, tam pa je tudi ogromno policistov. Manjši protest poteka tudi v Novem Sadu – ljudje so se zbrali na eni izmed glavnih ulic in se odločili za obhod mesta. Tudi oni zahtevajo razpustitev kriznega štaba in odstop Vučića, direktorja policije Vladimirja Rebića in notranjega ministra Nebojše Štefanoviča. PREBERI ŠE Vučić za nasilne proteste v Beogradu krivi skrajneže iz desnice in 'zunanje sile' Predsednik Vučić je sicer v današnjem nagovoru naroda dejal, da policijske ure najverjetneje le ne bodo uvedli, bodo pa sprejeli druge omejitvene ukrepe, o katerih bo jutri odločal krizni štab.