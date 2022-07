Protestniki med nagovorom von der Leyenove v Skopju s kamni nad parlament

"Verjamem, da je to pravi čas, da se premaknete naprej," je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sporočila poslankam in poslancem ter ob tem izrazila prepričanje, da bi Severna Makedonija pomenila "pravo dodano vrednost za zavezništvo". V odgovor na strahove v zvezi s francoskim predlogom, o katerem so poslanci odprli razpravo, pa je dejala, da ne more biti dvoma v to, da je "makedonski jezik vaš jezik".