Protestniki na kampusu v Teheranu bežijo pred streli varnostnih sil

Protesti, ki so se začeli na njenem pogrebu in se razširili po vsej državi, so eni najhujših nemirov v državi v zadnjih letih.

Policisti naj bi Aminijevo udarili po glavi s palico in jo z glavo udarili ob eno od svojih vozil. Policisti ob tem trdijo, da ni dokazov o kakršnem koli slabem ravnanju in da je doživela nenadno odpoved srca.

Iran International navaja poročila, po katerih naj bi varnostne sile napadle študentske domove in v prostorih streljale. Druga poročila omenjajo, da so proti protestnikom uporabili tudi solzivec.

Tamkajšnje oblasti so napovedale, da bodo ostro ukrepale proti protestnikom, za katere pravijo, da so jih naščuvali zunanji sovražniki Irana.

V preteklih dveh nočeh so se protivladni protesti v Teheranu in številnih drugih mestih po državi kljub naraščajočemu številu smrtnih žrtev okrepili.

V soboto so po svetu potekali protesti v znak solidarnosti z naraščajočo vstajo v Iranu. Demonstracije pod geslom "Ženske, življenje, svoboda", so potekale v številnih večjih mestih, med drugim v Aucklandu, Londonu, Melbournu, New Yorku, Parizu, Rimu, Seulu, Stockholmu, Sydneyju in Zürichu, poroča The Guardian.