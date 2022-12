Protestniki nad policiste s kamni, steklenicami in pirotehničnimi sredstvi

Potem ko so črnogorski poslanci znova podprli predlog sprememb zakona o predsedniku, so pred poslopjem parlamenta v Podgorici izbruhnili nemiri, je sporočila policija. Demonstranti so policiste napadli s kamni, steklenicami in pirotehničnimi sredstvi, pri čemer so tudi poškodovali stavbo skupščine. Policija je odgovorila s solzivcem.

Za sprejetje zakona je ob bojkotu opozicije glasovalo 41 poslancev. Po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina se je stanje v prestolnici do večera umirilo. Množični protesti so pred skupščino potekali že v novembru. Protestniki so poleg umika sprememb zakona o predsedniku zahtevali dogovor o izboru ustavnih sodnikov in izredne parlamentarne volitve. Trenutni vladi nasprotujejo, ker da je prosrbska in proruska. Na tokratni seji so med drugim že glasovali o kandidatih za štiri sodnike ustavnega sodišča, a predloga niso potrdili, še poroča Mina. Politična kriza v državi se je zaostrila, potem ko je črnogorski parlament v začetku novembra sprejel spremembe zakona o predsedniku, po katerih bi mandatar za sestavo nove vlade, če ga ne bi predlagal predsednik države, postal kandidat, ki ima podporo večine poslancev. S tem bi pot do položaja odprli prosrbsko usmerjenemu Miodragu Lekiću iz stranke Demos. PREBERI ŠE V Črni gori znova množični protesti Črnogorski predsednik Đukanović je zakon nato vrnil v parlament v ponovno obravnavo, ker da bi sprejem zakona "neizogibno odprl vprašanje ohranjanja ustavnosti in zakonitosti ter pravne varnosti v političnem in pravnem sistemu države". Đukanović je v odzivu na današnje dogajanje pozval k predčasnim parlamentarnim volitvam.