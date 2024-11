Protestniki: Nasprotujemo izraelskim huliganom, ki so uničevali naše mesto

Na trgu Dam v Amsterdamu se je v nedeljo zbralo več sto protestnikov. Ti so protestirali proti označevanju propalestinskih protestov za antisemitske. Vztrajali so, da imajo pravico, da izražajo svoje nestrinjanje z izraelskimi dejanji v Gazi in dejanji izraelskih navijačev na njihovih ulicah. Mestne oblasti so namreč začasno prepovedale demonstracije po tem, ko so v četrtek zvečer po tekmi med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva izbruhnili spopadi med protestniki in izraelskimi nogometnimi navijači.

Policisti so v nedeljo aretirali več kot 50 ljudi, 340 protestnikov pa so z mestnimi avtobusi odpeljali v drugi del mesta in jih tam izpustili, poroča nizozemski Parool.

Med pridržanimi je bil tudi amsterdamski politik Jazie Veldhuyzen, ki je bil prav tako prisoten na prepovedanem nedeljskem protestu. Kot je pojasnil medijem, se je protesta udeležil zato, da spremlja policijski odziv na proteste. "Ko so aretirali skupino protestnikov, sem pustil, da aretirajo še mene iz solidarnosti do protestnikov," je dejal. Nato so ga skupaj z večino protestnikov z avtobusom odpeljali v sosesko Geuzenveld, kjer so ga izpustili.