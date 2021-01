Protestniki obračunali tudi z novinarji, ki so nadaljevali s svojim delom

To je vklop iz dogajanja, ki je pretreslo ZDA in svet, novinarja Ivice Puljića iz Washingtona, ki je dolgoletni dopisnik Al Jazeere iz Washingtona.

"Brez drame, brez panike, brez debate z ljudmi, ki kričijo vanj in za katere ne ve, kako bi lahko odreagirali," so besede, s katerimi so njegovo javljanje v živo pospremili njegovi kolegi.

Jamie Stieh je kolumnistka, ki je bila na terenu, ko so v stavbo Kapitola vdrli podporniki Donalda Trumpa. Kot opisuje, je ta dan začela z zloveščo slutnjo, svoji sestri je dejala, da se bo ta dan zgodilo nekaj slabega. Njeno pričanje povzema BBC.

Da se pripravljajo težave, je bil zanjo znak, ko je pred vhodom v stavbo opazila skupino podpornikov Donalda Trumpa, ki so mahali z zastavami in izrekali svojo pripadnost Donaldu Trumpu. Kot opisuje naprej, so v dvorani naenkrat zaslišali pokanje stekel, prostor se je ovil v meglico. Povedali so jim, da je posameznik vlomil v stavbo. Za trenutek je bilo vse normalno, potem pa so se vrstila nova in nova obvestila, ki so postajala vedno bolj 'rdeča'.

"Mnogi od nas smo prekaljeni novinarji - priča sem bila številnim nasilnim dogodkov, a to je bilo nekaj drugega, zelo nepredvidljivega. Zdi se, da kongresna policija ni vedela, kaj se dogaja. Niso bili usklajeni. Zaklenili so vrata dvorane, hkrati pa so nam rekli, da se bomo morali evakuirati. Čutila se je panika. Bila sem prestrašena, novinarji so mi dejali, da tudi oni občutijo strah, a da jih je zato sram. A prevladoval je občutek, da nad situacijo kongresna policija nima nadzora in da se lahko zgodi karkoli."

Potem je odjeknil strel. "Pet policistov s pištolami je poskočilo in zastražilo vrata. Bil je zastrašujoč pogled. Moški so gledali skozi razbito okno in izgledali, kot da bodo vsak trenutek začeli streljati. Stvari so se hitro poslabševale", opisuje. Da so se umaknili iz prizorišča v zavetišče, ki so ga poiskali v kavarni stavbe, so se morali plaziti pod ograjo, je opisala.

Kot novinarka sem videla že veliko, a to je bilo nekaj več. To je bil napad na duha in degradacija celotne družbe. In menim, da so zato želeli nadaljevati s štetjem. Tudi sama sem se morala odločiti, ali se bi vrnila v dvorano. Z vrnitvijo na prizorišče bi namreč podali zelo pomembno politično sporočilo: "Lahko podtaknete nasilneže, vendar nas ne morete ustaviti."

