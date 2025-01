Protestniki ohromili beograjsko Avtokomando, vzklikajo: 'Odstop, nato zapor!'

Današnji študentski protest v Beogradu vključuje blokado cestnega vozlišča Avtokomanda za 24 ur. Akcija se je začela ob 10. uri in bo potekala do torka do 10. ure, v njej pa udeleženci protesta blokirajo enega od najprometnejših križišč v prestolnici.

Študentom z različnih fakultet so se pridružile številne šole in več sindikatov, danes pa tudi tudi kmetje, ki so se v nedeljo s traktorji pripeljali iz Pančeva v Zemun.

Sprva so protestniki zasedli krožišče Slavija, nato pa se mimo sprehodili z vzkliki "Vsi na Avtokomando!" Na čelu kolone je hodil študent filozofije, oblečen v narodno nošo, s srbsko zastavo. Za njim bobnarji, ki dajejo takt, protestniki pa vzklikajo "Odstop, nato zapor!" in "Vsi v blokade". Spremlja jih kakih deset traktorjev s srbskimi zastavami.

Ulice okoli Avtokomande so blokirane. Študenti so prinesli železne ograje in betonske kocke, s katerimi so naredili fizične ovire. Nekateri so postavili šotore.

Študentje so se v dolgi koloni sprehodili mimo stavbe predsedstva v beograjski Ulici kralja Milana, ki so jo danes zaprli za promet, in vzklikali "Zmaga je naša". Nosijo tudi velik transparent z napisom "Pokvarjen do srži, pridi ven in podpri." Z bučnim aplavzom jih na balkonih pozdravljajo delavci okoliških ustanov, poroča Srbijainfo.

Marijana Đurić iz mestnega sekretariata za obrambo, izredne razmere in koordinacijo je zjutraj povedala, da bo država skupaj z mestom Beograd in pristojnimi organi naredila vse, kar je v njihovi pristojnosti, da bo blokada potekala povsem gladko, in državljane pozvala, naj uporabijo alternativne prevozne linije. V skladu z njenimi besedami je na Avtokomandi res moč opaziti reševalno vozilo, cisterno za vodo, velike zabojnike za smeti in premične sanitarije, poroča agencija Tanjug.

Shod varujejo pripadniki Policijske uprave Beograd in Interventne enote policije ter prometna policija, incidentov pa za zdaj ni.

Kaj zahtevajo?

Študenti od vlade med drugim zahtevajo objavo celotne dokumentacije o prenovi novosadske železniške postaje. Oblasti so doslej zatrjevale, da so to že storile in da je vlada izpolnila vse zahteve študentov, za nadaljevanje protestov pa obtožile opozicijo in jih pripisale tudi zunanjim vplivom. Študenti in stroka so po drugi strani opozarjali, da manjka ključna dokumentacija o prenovi, beograjska gradbena fakulteta pa je v soboto objavila tudi, kateri dokumenti še niso dostopni javnosti ali pa so nepopolni, poroča STA.

Na ugotovitve fakultete se je v nedeljo odzval srbski predsednik Aleksandar Vučić in pozval pristojne k objavi manjkajoče dokumentacije. "Pozivam vlado, investitorje, izvajalce in tožilstvo, naj predložijo absolutno vse, kar je bilo zahtevano, tudi če nima veliko opraviti s storitvijo kaznivega dejanja," je med drugim sporočil na družbenem omrežju Instagram.

Vučić je v nedeljski objavi na Instagramu po več incidentih zaradi naleta vozil v udeležence protestov komentiral tudi današnjo blokado. Kot je dejal, se mu zdi pomembno, da policija v celoti zavaruje vse udeležence napovedane "nezakonite blokade Autokomande v Beogradu" in pomaga Beograjčanom pri ustvarjanju pogojev za normalno življenje in delovanje. Policijo je tudi pozval, naj že "daleč od lokacije nezakonitih blokad ustavi ves promet in prepreči možnost kakršnegakoli incidenta".

Množica ljudi se je v podporo srbskim študentom v soboto zbrala tudi pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani.