Protestniki ovirali pot reševalnemu vozilu, novih 225 okužb

Na Trgu bana Jelačića v Zagrebu pa se je včeraj zbralo več tisoč udeležencev shoda, na katerem so protestirali proti ukrepom za zajezitev koronavirusa. Zbrani so trdili, da so jim ukrepi odvzeli vse človeške svoboščine. Hrvaški mediji poročajo, da na protestu ni manjkalo objemov in poljubov, zaščitne maske pa so nosili le novinarji. Glavna obraza 'festivala svobode' sta bila pevec Tony Cetinski in prehranska svetovalka Anita Šupe .

Protestniki so v reševalno vozilo metali plastenke in ga ovirali na poti do ponesrečenca. Hrvaška zdravniška zbornica je včeraj zvečer ostro obsodila dogodek in izpostavila, da je onemogočanje nudenja zdravniške pomoči kaznivo dejanje. To je, kot so sporočili s hrvaške zdravniške zbornice, nehumano dejanje.

Vse državljane so prosili, da se držijo zaščitnih ukrepov. Dodali so, da je prenašanje medicinsko in znanstveno nedokazanih trditev o covidu-19, kar se je dogajalo na samooklicanem 'festivalu svobode', primer zavajanja javnosti in neodgovornega ravnanja. Javnost so še enkrat opozorili, da širjenja epidemije ni mogoče ustaviti, dokler ne najdemo cepiva ali zdravila, ampak da lahko s pomočjo epidemioloških ukrepov upočasnimo širjenje virusa, poročaN1.

Milanović: Korona je kot zobna gniloba

Na proteste tudi od drugod prihajajo ostri odzivi. Kot pišeIndex.hr,se je v "Zagrebu zbrala množica, ki verjame, da pevec in prehranska svetovalka vesta vse o virusu."Hrvaški predsednik Zoran Milanović paje za N1 protikoronske proteste, ki so se začeli pred domom starejših občanov, komentiral z besedami: "To je demokracija, ampak idiokracija pa je oditi pred domove starejših občanov in govoriti, da je korona mačji kašelj. To je katastrofa. To, da protestirajo proti maskam, pa je v redu. Moramo biti bolj disciplinirani in držati razdaljo, ne smemo se zbirati v večjih skupinah in tako bo še nekaj časa. Korona je kot karies, to ni nenevarna bolezen, če se ne zdravi, če pa se človek vede odgovorno in vzdržuje higieno, bo vse dobro in tveganje, da gre kaj narobe, je majhno."