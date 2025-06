Protestniki po svetu: Ustavite vojno proti Iranu

Nekateri shodi so privabili na stotine, drugi pa na desetine ameriških protestnikov, ki so se zbrali v več kot dvanajstih mestih. Skupna udeležba je bila precej manjša kot na protestih "Brez kraljev" proti predsedniku prejšnji konec tedna, ki so potekali v vseh 50 zveznih državah.

Svet se medtem pripravlja na iranski odziv po ameriških napadih. Iranski zunanji minister Abas Aragči je v Istanbulu dejal, da bo njegova država preučila vse možne odgovore. Dejal je, da se diplomacija ne bo vrnila, dokler se ne bo maščevala. "ZDA so pokazale, da ne spoštujejo mednarodnega prava. Razumejo le jezik groženj in sile," je dejal.

Včerajšnje demonstracije so med drugim potekale v New Yorku, Bostonu, Chicagu, Washingtonu in Los Angelesu.

Demonstranti so na več lokacijah nosili iranske zastave, nekateri pa so držali transparente in čez ograje in stavbe postavljali transparente z napisom "Brez vojne v Iranu!".

Pred vrati Bele hiše v Washingtonu je vsaj 200 demonstrantov obsodilo predsednika, vključno z nekaterimi veterani. "Poskuša postati kralj," je dejal 78-letni Ron Carmichael, ki je v vietnamski vojni pilotiral helikopterje.

V Chicagu se je shoda v središču mesta udeležilo več kot 200 ljudi. Ali Tarok, ki se je pred 12 leti priselil iz Irana, potem ko je bil dve leti zaprt zaradi političnih dejavnosti, je novico o zračnih napadih opisal kot "najhujšo stvar, ki se je lahko zgodila".

Čeprav nasprotuje iranskemu vodstvu, je Takok dejal, da so počasne spremembe edini način za reformo vlade. "Sprememba režima je tam nekako nemogoča," je dejal.