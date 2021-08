Protestniki pred bankami, na letališču pa evakuacije ob grožnji novih napadov

IS-K je najbolj skrajna in nasilna od vseh džihadističnih militantnih skupin v Afganistanu, precej se razlikujejo celo od talibanov, ki zdaj nadzorujejo večino države. Obtožuje jih, da so opustili boj ter se pogajajo z Američani.

Zadnje ure ameriških evakuacij bodo najverjetneje najnevarnejše od začetka postopka, pravijo predstavniki Bele hiše. Ameriški vojaki so se začeli umikati z letališča – njihovo število se je zdaj s 5.800 zmanjšalo na 4.000. Z letalskimi prevozi naj bi na varno prepeljali še več kot 1.000 civilistov. V ZDA se medtem vrstijo kritike, da država v Afganistanu ne bo pustila le nekaj svojih državljanov, ampak predvsem številne afganistanske sodelavce. Bidnovi kritiki tudi menijo, da bo Bela hiša nato talibanom plačevala za varnost ali rešitev teh ljudi iz države.

Talibanski uradnik je medtem za Reuters povedal, da so njihovi tehnični strokovnjaki in inženirji pripravljeni prevzeti letališče. Prav tako so postavili dodatne kontrolne točke in večini Afganistancev ne dopuščajo vstopa na letališče. Skupno je bilo s kabulskega letališča v dveh tednih evakuiranih več kot 110.000 ljudi – tako Afganistancev kot tujih državljanov.