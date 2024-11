Protestniki pred dom Netanjahuja: 'To je postala predstava enega človeka'

Izraelski premier Benjamin Netanjahu si je že več mesecev želel razrešiti obrambnega ministra Joava Galanta, s katerim se je prepiral o vsem, od vodenja izraelskih vojn v Gazi in Libanonu do vpoklica ultraortodoksnih Judov. Kar pa je na ulice znova pognalo množice protestnikov, ki so zahtevali premierjev odstop. Kritični pa so tudi številni politični nasprotniki. Diplomati bodo sicer, kot pravijo, z novim ministrom in izraelsko vlado sodelovali. A kot je kritično dejal eden od njih: "Netanjahu je izraelsko politiko spremenil v predstavo enega človeka."

V torek zvečer, ko so bile oči sveta uprte v ameriške volitve, je izraelski premier Benjamin Netanjahu končno izkoristil svoj trenutek in nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta, nekdanjega generala, zamenjal z zunanjim ministrom Israelom Katzom, zaveznikom z veliko manj vojaškimi izkušnjami, ki so ga v Izraelu poimenovali "buldožer".

Ta poteza bo po poročanju časnika Financial Times verjetno dala desničarskemu premierju proste roke za zasledovanje svojih vojnih interesov v času, ko se država pripravlja na vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo, poroča portal. Uradniki vidijo novoizvoljenega ameriškega predsednika kot ideološkega zaveznika, za katerega je manj verjetno, da bo pritiskal na Izrael zaradi humanitarnih kriz, ki stojijo ob boku njegovih vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu. Pa čeprav je Trump verjetno tudi manj predvidljiv od ameriškega predsednika Joeja Bidna. 'Galant je edina prisebna oseba v vladi' Razrešitev Galanta pa je na ulice Izraela znova pognala množice protestnikov. V Jeruzalemu so tako v sredo že drugo noč zapored potekali protesti zaradi Netanjahujeve poteze. Približno 1000 ljudi je demonstriralo pred Netanjahujevim domom v Jeruzalemu, protesti in zapore cest pa so se pojavili tudi v drugih mestih po državi. Nekateri protestniki so se po poročanju Guardiana spopadli tudi s policijo. Tudi demonstranti v Tel Avivu so obsodili razrešitev ministra. Tam se je zbralo več tisoč protestnikov, številni pa so premierja znova pozvali k odstopu, od novega obrambnega ministra pa so zahtevali, da da prednost dogovoru o izpustitvi izraelskih talcev.

V Tel Avivu so skandirali s transparenti: "Zaslužimo si boljše voditelje", "Nikogar ne puščamo!" in "Takoj jih pripeljite domov!". "Galant je edina prisebna oseba v vladi," je dejal 54-letni učitelj Samuel Miller, ki je Netanjahujevo vlado obtožil, da je odprla "nove fronte in neželene vojne". Med političnimi nasprotniki Netanjahuja so medtem vzniknile obtožbe, da premier svoje politične interese postavlja pred nacionalne. Štirje voditelji izraelske opozicije so podali skupno izjavo, v kateri so premierja obsodili zaradi odločitve o razrešitvi obrambnega ministra. "Netanjahu je izraelsko politiko spremenil v predstavo enega človeka," je dejal diplomat. "Soočil se je z Galantovim odporom pri številnih vprašanjih, zato je pripeljal nekoga, ki mu bo bolj ubogljiv. Ker nima toliko vojaških izkušenj, je tudi bolj verjetno, da bo poslušal, kar mu naroči," je dodal. A vsi nad odhodom ministra le niso tako ogorčeni. Netanjahujeva skrajna desnica in verski zavezniki so namreč nemudoma pozdravili odločitev premierja. 'Zaupanje med mano in ministrom je bilo porušeno' Netanjahu je v torek v video izjavi dejal, da so se pojavile "znatne vrzeli pri vodenju bitke" v Gazi. "Na vrhuncu vojne je potrebno popolno zaupanje med predsednikom vlade in obrambnim ministrom. V zadnjih mesecih pa je bilo to zaupanje med mano in obrambnim ministrom porušeno," je dejal. Galanta bo zamenjal Israel Katz, član stranke Likud, ki trenutno zaseda mesto zunanjega ministra. Vodja desnosredinskega Novega upanja Gideon Saar, ki se je septembra znova pridružil Netanjahujevi koaliciji, pa bo opravljal funkcijo zunanjega ministra.