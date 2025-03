Protestniki si običajno zatisnejo ušesa. Kaj je prestrašilo Srbe?

V Srbiji ne potihnejo očitki o uporabi zvočnega topa, čeprav jih oblasti vsakodnevno zanikajo in grozijo s sankcioniranjem tistih, ki širijo informacije o tem. Nevladniki po drugi strani zahtevajo neodvisno mednarodno preiskavo in napovedujejo kazenske prijave. (Ne)uporaba zvočnega topa med nedavnimi protivladnimi protesti pa ne odmeva samo v Srbiji, ampak tudi drugod po svetu, saj incident komentirajo tudi tuji varnostni strokovnjaki. Ti menijo, da bi se nenavaden zvok morda lahko uporabil za izzivanje strahu. Kaj sicer t. i. zvočni top sploh je? Naprava je bila razvita za potrebe vojske, njena uporaba pa se je nato razširila.

Vse skupaj se je začelo z napadom Al Kaide na ladjo ameriške mornarice leta 2000 ob obali Jemna. Mornarica je zaradi tega napada, v katerem je umrlo 17 mornarjev, zahtevala izdelavo akustične naprave za klicanje, s katero bi lahko ugotavljali namen približujočega se plovila na zadostni razdalji, da bi lahko še sprejeli obrambne ukrepe, če plovilo ne bi upoštevalo opozorila. Edinstveni vidik zahteve za novo napravo je bil, da omogoča jasno usmerjanje zvoka proti točno določenemu cilju.

Fotografija iz leta 2004. Zvočno napravo dolgega dosega so razvili za potrebe ameriške vojske. FOTO: AP icon-expand

Akustične naprave za klicanje so v širšo uporabo stopile čez nekaj let. Čeprav so bile razvite v vojaške namene, jih uporabljajo različne organizacije po vsem svetu. Od policije do organizacij za nadzor živali v divjini. Uporabljajo se na kontrolnih točkah, za nadzor množic, v pomorskem prometu, pri množičnem obveščanju in sistemih zgodnjega opozarjanja za zaščito kritične infrastrukture.

Potencialna nevarnost, a zvočni top vseeno v uporabi Omenjene naprave imajo sicer različne dosege. LRAD oziroma long-range acoustic device v angleškem jeziku, zvočno napravo dolgega (najmanj trikilometrskega) dosega, so včasih imenovali zvočno orožje zaradi njenega t. i. opozorilnega tona. Pri zvočnem in ultrazvočnem orožju gre za naprave, ki uporabljajo zvočne valove, da poškodujejo ali onesposobijo nasprotnika. Po mnenju strokovnjakov lahko tisti, ki so bili izpostavljeni orožju, doživijo ostro bolečino v ušesih, dezorientacijo in paniko, visok krvni tlak ter slabost, dolgotrajna izpostavljenost pa lahko povzroči razpoke bobniča in nepopravljive poškodbe sluha.

Protestniki v Coloradu med uporabo zvočnega topa. FOTO: AP icon-expand

Kljub opozorilom o škodljivosti in potencialni nevarnosti za zdravje jih imajo v svoji lasti vojske in varnostni organi po vsem svetu, tudi v Evropi. Med pandemijo so jih uporabljali za razglas obvestil glede covida-19, med olimpijskimi igrami v Londonu leta 2012 je bila ta naprava nameščena na ladji, ki je plula po Temzi. Potniške ladje jih uporabljajo za odvračanje piratov, Grki na turški meji denimo za odvračanje nezakonitega prehajanja meje.

Zvočni top na Temzi med OI 2012. FOTO: AP icon-expand

Na več protestih je zvočni top že uporabila ameriška policija, posnetki na spletu prikazujejo, kako si protestniki med vrhom voditeljev G20 leta 2015 v Pittsburghu zamašijo ušesa in se začnejo umikati od policijskega vozila, na katerem je nameščena naprava, ki začne oddajati nadležne zvoke. Po skupinski tožbi protestnikov in novinarjev je newyorško sodišče pred nekaj leti uporabo teh naprav omejilo.

Ljudje si običajno zatisnejo ušesa (Ne)uporaba zvočnega topa med nedavnimi protivladnimi protesti ne odmeva samo v Srbiji, ampak tudi drugod po svetu.

Evropska komisija od srbskih oblasti pričakuje, da bodo izvedle pregledno in verodostojno preiskavo navedb, da naj bi med sobotnim protestom uporabile t. i. zvočni top. Kot je danes na redni novinarski konferenci v Bruslju povedal tiskovni predstavnik komisije Guillaume Mercier, so seznanjeni s poročili o uporabi zvočnega topa. "Pričakujemo hitro, pregledno in verodostojno preiskavo teh očitkov. Spominjamo, da morajo oblasti v skladu z evropskim pravom na področju človekovih pravic udeležence zborovanj ščititi pred poškodovanjem ali nasiljem," je poudaril.

O tem so se razpisali celo v deželi "tam spodaj". Pri avstralski nacionalni radioteleviziji Australian Broadcasting Corporation (ABC) so govorili z Jamesom Parkerjem, izrednim profesorjem na Univerzi v Melbournu, ki je vodja raziskovalnega programa z naslovom "Pravo, zvok in mednarodno". Pojasnil je, da so LRAD včasih imenovali zvočno orožje zaradi njihovega tako imenovanega opozorilnega tona.

Grški obmejni policist upravlja z zvočnim topom. FOTO: AP icon-expand

A pravi, da v tem primeru ni bilo videti, da bi bilo uporabljeno v Beogradu, kakor ob priloženih videoposnetkih množice, ki se razbeži zaradi neznanega vzroka, trdijo spletni uporabniki. "Njegov ton zveni nekako kot sirena in je namenoma v srednjem do visokofrekvenčnem območju, kjer je človeško uho najbolj ranljivo za nelagodje, bolečino in v nekaterih primerih trajne poškodbe," pojasnjuje Parker. Dodaja, da je očitno, da so ljudje resnično prestrašeni, kar se nekoliko razlikuje od običajnih videoposnetkov uporabe LRAD-a. Parker razlaga, da se ljudje običajno primejo za ušesa in se začnejo počasi umikati, saj jim je zvok te sirene znan, čeprav je boleč.

Protestnik v Pittsburghu in zvočni top v ozadju. FOTO: AP icon-expand

Zvočna naprava, priključena na MP3-predvajalnik? Vendar pravi, da se to v Beogradu ne zgodi: "Mislim, da je ta video videti, kot da ljudi zajame panika in ne razumejo, ali gre za zvok ali neko stvar, ki prihaja proti njim". Meni, da je na posnetku, ki si ga je ogledal, videti, kot da se je zvok uporabil za izzivanje strahu. Dodaja, da se LRAD-i lahko priključijo tudi na MP3-predvajalnik in da lahko omenjeni zvok proizvedejo tudi tako, vendar ni prepričan, ali bi to ustvarilo učinek, o katerem poročajo protestniki. Sogovornik je poudaril, da gre za njegov prvi odziv, vendar ne more z gotovostjo trditi, ali je bil LRAD uporabljen ali ne. Kaj je prestrašilo ljudi v Beogradu? Množico v Beogradu je v soboto zvečer med 15-minutnim molkom za žrtve zrušenja nadstreška v Novem Sadu prestrašilo nekaj, kar je precej težko opisati. V pričevanjih protestniki navajajo, da so občutili močan vročinski val, bučanje ter nekaj, kar je zvenelo kot zvok letala ali avtomobila, ki pelje z veliko hitrostjo, nato pa jih kot nekakšen veter premika in podira.

Na videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je blizu trga Slavija mogoče videti zbrane, ki so se po nenadnem hrupu množično umaknili vstran. "Občutili smo razdirajoč zvok, podoben raketi ali hitremu vozilu, in nenadoma nas je nek udarni val zalučal vstran. Ljudje so padali po nas, začeli so kričati in vpiti," je v nedeljo povedal eden od udeležencev protesta za N1 Srbija. Drugi pa je dejal, da je bilo, kot da bi ga odrinila neznana sila. "Okoli mene je množica ljudi popadala, videti je bilo apokaliptično," je dodal. Gibanje Premakni-spremeni (Kreni-promeni, op. a.) je sicer sprožilo peticijo, s katero od Združenih narodov zahteva mednarodno preiskavo incidenta. Kot pravijo, jo je v 18 urah podpisalo več kot pol milijona ljudi. Po poročanju portala Danas so peticijo poslali posebnim poročevalcem Združenih narodov za človekove pravice ter predstavnikoma Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

Zvočni top v Srbijo uvožen leta 2022? Da je bil uporabljen zvočni top, je prepričan tudi srbski odvetnik in nekdanji policijski komisar Božo Prelević, ki je bil na sobotnem protestu prav na lokaciji, kjer naj bi bila uporabljena naprava. Za srbsko televizijo Nova TV je tudi ocenil, da gre za top znamke Genesis ameriške proizvodnje, ki ga je po njegovih besedah iz Izraela leta 2022 uvozil Yugoimport. "Ta vrsta topa, odvisno od moči, poškoduje sluh, vpliva na srčne spodbujevalnike, povzroča pokanje kapilar in krvnih žil ter lahko pusti trajne posledice," je pojasnil. Odvetnik Vladimir Terzić je na družbenem omrežju X objavil besedilo kazenske prijave, ki jo je zoper neznanega storilca podal zaradi uporabe zvočnega topa. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v današnjem videonagovoru znova ostro zavrnil očitke o uporabi zvočnega topa. Poudaril je, da zvočnega topa ni bilo na ulici, saj je nemogoče, da se zvočnega topa tam ne bi videlo in slišalo. Beograjsko tožilstvo je notranjemu ministrstvu naložilo, naj ugotovi, kaj se je zgodilo v soboto, "ko se je zaslišal močan zvok".