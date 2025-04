Protestniki v Gazi za konec vojne in odhod teroristov: 'Hamas ven'

Palestinci so med včerajšnjim protivojnim protestom proti Hamasu na območju Gaze pozivali h koncu vojne in odhodu terorističnega gibanja. Javno nestrinjanje z gibanjem, ki ozemlju vlada od leta 2007, je sicer redek pojav, saj je to dolgo zatiralo tiste, ki se niso strinjali z njegovim delovanjem.

Videoposnetki, ki krožijo po spletu, prikazujejo na stotine ljudi, ki so se po poročanju včeraj udeležili protivojnega protesta v močno uničenem severnem mestu Beit Lahija. Po poročanju Associated Press so se pojavili tudi posnetki podpornikov Hamasa, ki so zbrane množice razganjali.

"Vsa Gaza je v ruševinah in zdaj nam je okupacija ukazala, da spet zapustimo sever, kam naj gremo," se je vprašal eden od protestnikov.

"Želimo nadaljevati, dokler se ne ustavi prelivanje krvi in Hamas ne zapusti palestinskega prizorišča," je za New York Times dejal 35-letni protestnik Ahmed Al-Masri.