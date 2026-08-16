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Protestniki v Gospiću: 'Zastrupili so vodo, zemljo in zrak'

Gospić, 16. 08. 2026 14.49 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Protest v Gospiću

V Gospiću na Hrvaškem je potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več sto ljudi. Protestniki so nosili transparente z napisi "Izdali so Liko in jo zavili v črnino", "Zastrupili so vodo, zemljo in zrak" in "Če rešimo Liko, rešimo Hrvaško".

Protest je potekal pred ponedeljkovo sejo parlamentarnega odbora za varstvo okolja in narave, ki bo razpravljal o nezakonito odloženih odpadkih v Gospiću. Seja bi morala potekati že v petek, vendar so jo zaradi požarov na območju Omiša in Pelješca preložili.

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je 6. avgusta objavil poročilo, v katerem je navedeno, da je na območju Like približno 37.000 ton mešanih odpadkov, ki že onesnažujejo tla in podtalnico.

Pobuda Gospić je naš dom že mesece opozarja na možne posledice za prebivalstvo in okolje ter zahteva nujno sanacijo. Organizator današnjega shoda, ki so se ga udeležili tudi nekaterih hrvaški politiki, Mile Ilć je opozoril, da so v Liki odpovedale vse institucije.

"Če bi hrvaške institucije opravile svoje delo, nas danes ne bi bilo tukaj," je opozoril.

Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Doslej jih še niso odstranili, analiza zagrebške geotehniške fakultete pa je pokazala, da okoli 37.000 ton odpadkov v Gospiću v Liki že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi.

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Omenjena pobuda je že junija opozorila, da nevarnost zaradi odpadkov ni omejena le na območje nezakonito odloženih odpadkov v Gospiću, temveč bi lahko posledice bile širše, pri čemer nekateri opozarjajo, da bi odpadki lahko ogrozili kakovost pitne vode vse do Senja ter otokov Pag in Rab. Hrvaški zavod za javno zdravstvo je sicer zagotovil, da je voda ustrezna za pitje.

Primer nezakonitega odlaganja odpadkov je sicer še vedno v fazi kazenske preiskave. V afero naj bi bilo vpletenih najmanj 17 oseb, glavna osumljenca pa sta zakonca Josip in Monika Šincek. Afera dobiva tudi vse večje politične razsežnosti, opozicija poziva h glasovanju o nezaupnici premierju Andreju Plenkoviću.

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