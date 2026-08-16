Protestniki v Gospiću: 'Zastrupili so vodo, zemljo in zrak'

Protest je potekal pred ponedeljkovo sejo parlamentarnega odbora za varstvo okolja in narave, ki bo razpravljal o nezakonito odloženih odpadkih v Gospiću. Seja bi morala potekati že v petek, vendar so jo zaradi požarov na območju Omiša in Pelješca preložili.

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je 6. avgusta objavil poročilo, v katerem je navedeno, da je na območju Like približno 37.000 ton mešanih odpadkov, ki že onesnažujejo tla in podtalnico.

Pobuda Gospić je naš dom že mesece opozarja na možne posledice za prebivalstvo in okolje ter zahteva nujno sanacijo. Organizator današnjega shoda, ki so se ga udeležili tudi nekaterih hrvaški politiki, Mile Ilć je opozoril, da so v Liki odpovedale vse institucije.

"Če bi hrvaške institucije opravile svoje delo, nas danes ne bi bilo tukaj," je opozoril.

Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Doslej jih še niso odstranili, analiza zagrebške geotehniške fakultete pa je pokazala, da okoli 37.000 ton odpadkov v Gospiću v Liki že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi.