Protestniki v Gvatemali zažgali stavbo parlamenta in zahtevali odstop predsednika

Do incidenta je prišlo v soboto, ko so se protestniki zbrali pred Narodno palačo v glavnem mestu mestu Gvatemala in protestirali proti korupciji in proračunu, za katerega vstajniki pravijo, da so ga zakonodajalci izpogajali in sprejeli na skrivaj, medtem ko se država spoprijema z opustošenjem, ki sta ga za sabo pustila orkana Eta in Iota, ter posledicami pandemije covida-19.

Pred stavbo kongresa je protestiralo približno 1000 protestnikov. Na videih, ki so preplavili tudi družbena omrežja, so vidni plameni, ki prihajajo skozi okna kongresa. Policija je v izgredih prišla navzkriž s protestniki, prijela 20 oseb, nekaj manj kot 50 pa so jih prepeljali v bolnišnico. Protestniki so zažigali tudi avtobusne postaje. Giammattei je v tvitu obsodil napad na stavbo kongresa in obljubil pravne posledice. "Ponavljam, da imate po zakonu pravico do protesta. Vendar ne moremo dovoliti uničenja javne ali zasebne lastnine," je zapisal.