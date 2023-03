Protestniki v Kolumbiji zajeli 79 policistov in devet naftnih delavcev

Protesti v provinci Caqueta na jugu Kolumbije so terjali dve smrtni žrtvi, 79 policistov in devet naftnih delavcev pa je bilo zajetih. Nasilje je izbruhnilo v četrtek, ko so prebivalci province blokirali kompleks podjetja za iskanje nafte Emerald Energy. Od njih zahtevajo pomoč pri popravilu in gradnji novih cest na tem območju.

Nasilje je izbruhnilo v podeželskem delu občine San Vicente del Caguan, kjer so protestniki po navedbah lokalnih medijev vdrli na naftno polje v lasti družbe Emerald Energy in zanetili požar. Podeželske in domorodne skupnosti so blokirale dostop do polja ter zahtevale, da podjetje pomaga popraviti oziroma zgraditi nove ceste v regiji.

79 policistov in devet naftnih delavcev so protestniki vzeli za talce, nasilje je botrovalo tudi dvema smrtnima žrtvama. Ena od žrtev je bil policist, ki naj bi bil ubit z mačeto, drugi pa civilist, ki je podlegel strelskim ranam. "Obžalovanja vredno je, da sta bila med temi protesti ubita policist in civilist, več policistov je še zajetih, drugi pa so hudo ranjeni," je dejal varuh človekovih pravic Carlos Camargo. Slednji naj bi na kraju protestov tudi posredoval ter se pogovarjal s protestniki in jim preprečil, da bi na naftni objekt metali molotovke.

