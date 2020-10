Protestniki na ulicah poljskih mest: 'Želimo si, da bi lahko splavili vlado'

V Varšavi so se protestniki zbrali pred parlamentom, kjer so izrazili nasprotovanje odločitvi ustavnega sodišča, ki je minuli četrtek presodilo, da je sedanja zakonodaja, ki dovoljuje splav v primeru deformacij zarodka, neskladna z ustavo. Splav bo tako mogoč le še v primeru posilstva ali incesta ter ogroženosti življenja matere.

Protesti so potekali v več kot 50 velikih in manjših mestih, med drugim v Szczecinu, Limanowu in Gdynii. Protestniki so ponekod tudi ovirali promet in prižgali sveče pred sedežem stranke PiS, ki jo krivijo, da stoji za sporno odločitvijo, saj je zamenjala vrsto ustavnih sodnikov, pa tudi predsednika ustavnega sodišča.

V Wroclawu je več sto avtomobilov ob hupanju in s transparenti po polžje peljalo po ulicah mesta, medtem ko se je na glavnem trgu zbralo več tisoč protestnikov. V mestu Rzeszow se je protesta udeležilo okoli tisoč ljudi. V Lodzu so protestniki blokirali eno od prometnic ter v pohodu do katedrale zahtevali ločitev cerkve od države.

Protestniki so nosili transparente z napisi: "Želim si, da bi lahko splavil svojo vlado!"in "Hočem izbiro, ne terorja!"

"Tukaj bom do konca!"je po poročanju The Independenta povedal Piotr Wybanski, 31-letnik v Varšavi. Kot pravi, se bori za pravice svojih petih sester, mame in babice, pa tudi zaročenke, ki ga je spremljala na protestu. Justyna pa je povedala: "Moram se boriti za prihodnost moje hčerke!"