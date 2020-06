Protestniki v Seattlu ustanovili avtonomno območje, Trump grozi s posredovanjem

Po umiku policistov so bili protesti v mestu sicer razmeroma mirni. Protestniki so ustanovili t.i. avtonomno cono, imenovano Chaz (Capitol Hill Autonomous Zone), ki obsega približno šest ulic okrog Capitol Hilla. Protestniki in aktivisti se že od ponedeljka zbirajo na območju, kjer potekajo govori in različni družabni dogodki, poroča BBC .

Na dogajanje v mestu na zahodni obali se je ostro odzval ameriški predsednik Donald Trump , ki je kritiziral demokratske oblasti v mestu. "Radikalno levičarski guverner Jay Inslee in županija Seattla sta bila izzvana in izigrana kot še nihče v zgodovini naše velike države. Takoj prevzemite nadzor nad mestom! Če ga ne boste, ga bom jaz! To ni igra. Umazane anarhiste je potrebno ustaviti. Bodite hitri!"

Konec tedna je policija proti protestnikov uporabila solzivec in šok granate. Člani mestnega sveta so policijo obtožili prekomerne uporabe sile. Župan je nato v ponedeljek ukazal odstranitev barikad v okolici policijske postaje, ki so jo nato zavzeli protestniki. Ti so nato vkorakali tudi v mestno hišo, ki je pod njihovim nadzorom.

Območje okrog policijske postaje East Precinct je bilo v zadnjih dveh tednih prizorišče spopadov protestnikov in policije. Guverner je v mestu poslal 200 pripadnikov nacionalne garde, da bi zagotovili spoštovanje policijske ure. V spopadih so protestniki uporabljali molotovke in druge projektile s katerimi so obmetavali policiste. Zažganih je bilo več avtomobilov, lokalni mediji pa so poročali o številnih ropih.

Lokalni mediji poročajo, da na območju vlada festivalska atmosfera. Potekajo namreč javna branja poezije, predvajanje glasbe in filmski večeri. Deli se tudi hrana in prigrizki. Prihajajo pa tudi poročila o tem, da na barikadah na nekaterih točkah, ki pristopajo avtonomni coni, patruljirajo oboroženi ljudje, ki preverjajo istovetnosti tistih, ki vstopajo in izstopajo iz mesta.

Policisti so sporočili, da se želijo vrniti na območje, ko se bo situacija umirila. Pomočnica direktorja lokalne policije Deanna Nollette je povedala, da so postajo zapustili v strahu, da ne bi protestniki zažgali in uničili postaje. Ob tem je povedala, da naj bi bili nekateri občani zaskrbljeni zaradi postavljenih barikad.

Mesto Seattle je sicer znano po uporih v preteklosti. Leta 1999 je v mestu potekala konferenca Svetovne trgovinske organizacije WTO. Takrat je približno 40.000 protestnikov poskusilo sabotirati konferenco zaradi nasprotovanja zastavljeni agendi, ki naj bi po mnenju nasprotnikov še povečala prepad med razvitimi in nerazvitimi državami. V mestu so izbruhnili nemiri, protiglobalistični protestniki so skušali preprečiti prihod takratnega predsednika Billa Clintona, kar jim sicer ni uspelo. Vseeno pa predstavniki držav, tudi zaradi demonstracij, takrat niso dosegli dogovora o trgovinskih sporazumih.

Chicago: Policisti v kongresnikovi pisarni poležavali, kuhali kavo in jedli pokovko

Županja ChicagaLori Lightfoot in kongresnik Bobby Rush sta v četrtek na novinarski konferenci prikazala videoposnetek 13 policistov, ki so v času protestov konec maja vlomili v kongresnikovo pisarno in tam poležavali, medtem ko so v okolici divjali vandali in uničevali lastnino.

"Potekalo je ropanje, zgradbe so gorele, policisti so se borili z nepridipravi, tile pa so poležavali v kongresnikovi pisarni. Težko si je predstavljati večje pomanjkanje spoštovanja. Poglejte tega. Spi na kongresnikovem kavču," je posnetek komentirala županja, ki je pozvala policiste, naj se sami javijo in sprejmejo kazen, saj jih bodo tako ali tako našli.

"Celo tako nesramni so bili, da so si kuhali kavo in delali pokovko - mojo pokovko v moji mikrovalovki, medtem ko so v neposredni bližini roparji uničevali lokale," je bil ogorčen Rush, ki ima pisarno v revnem južnem delu Chicaga v trgovskem centru, ki so ga nasilneži med protesti proti policijskemu nasilju konec maja izropali.

Odstranjevanje simbolov rasizma se nadaljuje

V ZDA se krepijo zahteve po reformah. Energija protestnikov se je medtem preselila v odstranjevanje simbolov rasizma. Spomenike separatistični konfederaciji umikajo povsod po ZDA. Iz parka v Houstonu bodo umaknili dva kipa vojakov konfederacije, v Minneapolisu so porušili spomenik Krištofu Kolumbu, v Richmondu so podrli spomenik predsedniku konfederacije Jeffersonu Davisu in tega bodo sedaj umaknili tudi iz rotunde kongresa v Kentuckyju.

V New Yorku demokrati zahtevajo, naj Pentagon preimenuje dve ulici v oporišču Fort Hamilton v Brooklynu, ki nosita ime po dveh južnjaških generalih. Župan Bill de Blasio poudarja, da se v današnjem času ne bi smelo nič imenovati po Robertu Leeju, vojaškem poveljniku konfederacije.