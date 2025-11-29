Protestniki v Torinu razdejali prostore dnevnika La Stampa

Incident se je po navedbah časnika zgodil v petek okoli 14. ure, ko se je del udeležencev shoda ločil od glavne skupine demonstrantov. Prostori časnika so bili sicer prazni, saj so se zaposleni pridružili stavki.
Protestniki so ob vdoru v uredništvo med drugim vzklikali "Osvobodite Palestino", nekateri zamaskirani pa tudi "Novinar, terorist, ti si prvi na seznamu" in "Novinar, ubil te bom". Po stenah so pisali grafite ter razmetali knjige in časopise, pred vrata so vrgli gnoj.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Predsednik države Sergio Mattarella je dejanje ostro obsodil ter uredniku časnika Andrei Malagutiju in novinarjem izrazil solidarnost.
Premierka Giorgia Meloni je dogodek označila za zelo resen incident, vreden najostrejše obsodbe. Poudarila je, da je svoboda obveščanja dragocena vrednota, ki jo je treba braniti vsak dan.
Malaguti pa je sporočil, da so bili nasilni protestniki v uredništvu približno četrt ure in da so njihovo ravnanje posnele kamere. Najbolj boleče je po njegovih besedah, da so vsi storilci zelo mladi.
Izpostavil je tudi, da je La Stampa popolnoma pluralen časopis, ki daje prostor različnim glasovom, zato je dogodek označil za "slepo nasilje, ki ne ve, kaj dela".
Splošna stavka v Italiji je sicer zajela skoraj vse ključne sektorje – od javnega prevoza do letalskega prometa, šol, zdravstva in medijev. Sindikati so napovedali celodnevne prekinitve dela in množične proteste v večjih mestih.
Od pristojnih med drugim zahtevajo velike naložbe v javne storitve, saj ocenjujejo, da je obstoječi gospodarski načrt nezadosten. Novinarji medtem pozivajo k sklenitvi nove kolektivne pogodbe.
Dnevnik La Stampa s sedežem v Torinu je eden najstarejših in najvplivnejših časnikov v Italiji, kritičen tako do skrajne levice kot skrajne desnice.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.