Tujina

Protestniki v Torinu razdejali prostore dnevnika La Stampa

Torino, 29. 11. 2025 17.25 | Posodobljeno pred 58 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
4

Približno sto protestnikov je med petkovim shodom, ki je potekal v okviru splošne stavke v Italiji, vdrlo v prostore dnevnika La Stampa v Torinu. Po stenah so pisali grafite ter razmetali knjige in časopise, pred vrata so vrgli gnoj. Policija je v povezavi z incidentom identificirala 34 osumljencev. Dogodek so obsodili tako politiki levice kot desnice, med njimi tudi premierka Giorgia Meloni.

Incident se je po navedbah časnika zgodil v petek okoli 14. ure, ko se je del udeležencev shoda ločil od glavne skupine demonstrantov. Prostori časnika so bili sicer prazni, saj so se zaposleni pridružili stavki.

Protestniki so ob vdoru v uredništvo med drugim vzklikali "Osvobodite Palestino", nekateri zamaskirani pa tudi "Novinar, terorist, ti si prvi na seznamu" in "Novinar, ubil te bom". Po stenah so pisali grafite ter razmetali knjige in časopise, pred vrata so vrgli gnoj.

Predsednik države Sergio Mattarella je dejanje ostro obsodil ter uredniku časnika Andrei Malagutiju in novinarjem izrazil solidarnost.

Premierka Giorgia Meloni je dogodek označila za zelo resen incident, vreden najostrejše obsodbe. Poudarila je, da je svoboda obveščanja dragocena vrednota, ki jo je treba braniti vsak dan. 

Malaguti pa je sporočil, da so bili nasilni protestniki v uredništvu približno četrt ure in da so njihovo ravnanje posnele kamere. Najbolj boleče je po njegovih besedah, da so vsi storilci zelo mladi.

Izpostavil je tudi, da je La Stampa popolnoma pluralen časopis, ki daje prostor različnim glasovom, zato je dogodek označil za "slepo nasilje, ki ne ve, kaj dela".

Splošna stavka v Italiji je sicer zajela skoraj vse ključne sektorje – od javnega prevoza do letalskega prometa, šol, zdravstva in medijev. Sindikati so napovedali celodnevne prekinitve dela in množične proteste v večjih mestih.

Preberi še Splošna stavka ohromila Italijo

Od pristojnih med drugim zahtevajo velike naložbe v javne storitve, saj ocenjujejo, da je obstoječi gospodarski načrt nezadosten. Novinarji medtem pozivajo k sklenitvi nove kolektivne pogodbe.

Dnevnik La Stampa s sedežem v Torinu je eden najstarejših in najvplivnejših časnikov v Italiji, kritičen tako do skrajne levice kot skrajne desnice.

la stampa dnevnik torino vandalizem protesti
Splošna stavka ohromila Italijo

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
29. 11. 2025 18.29
+1
Antifi in skrajnim levičarjem se preveč popušča, potem pa počnejo take stvari. Pri nas jim je skrajno leva vlada celo odpisala kazni.
ODGOVORI
1 0
Kod.
29. 11. 2025 17.50
+6
Protestniki, ki so napadli La Stampo, so kot krivdo navedli 47-letnega egiptovskega imama v torinski mošeji, ki ga je notranje ministrstvo v zadnjih dneh izgnalo. Po navedbah policije moški predstavlja "konkretno, sedanjo in resno grožnjo državni varnosti". .............................Dejmo še razlog levičarskih aktivistov zapisati
ODGOVORI
6 0
ThorStorm666
29. 11. 2025 17.43
+7
Zagovorniki palestine,torej levičarji zopet, angeli miru
ODGOVORI
8 1
Kviz
29. 11. 2025 17.42
+6
Levnuhe bi morali že zdavnaj poslati v Palestino, pa bi bil mir. Netenjahu pa bi poskrbel za pravico.
ODGOVORI
7 1
