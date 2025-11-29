Protestniki v Torinu razdejali prostore dnevnika La Stampa

Približno sto protestnikov je med petkovim shodom, ki je potekal v okviru splošne stavke v Italiji, vdrlo v prostore dnevnika La Stampa v Torinu. Po stenah so pisali grafite ter razmetali knjige in časopise, pred vrata so vrgli gnoj. Policija je v povezavi z incidentom identificirala 34 osumljencev. Dogodek so obsodili tako politiki levice kot desnice, med njimi tudi premierka Giorgia Meloni.

Incident se je po navedbah časnika zgodil v petek okoli 14. ure, ko se je del udeležencev shoda ločil od glavne skupine demonstrantov. Prostori časnika so bili sicer prazni, saj so se zaposleni pridružili stavki. Protestniki so ob vdoru v uredništvo med drugim vzklikali "Osvobodite Palestino", nekateri zamaskirani pa tudi "Novinar, terorist, ti si prvi na seznamu" in "Novinar, ubil te bom". Po stenah so pisali grafite ter razmetali knjige in časopise, pred vrata so vrgli gnoj.

Predsednik države Sergio Mattarella je dejanje ostro obsodil ter uredniku časnika Andrei Malagutiju in novinarjem izrazil solidarnost. Premierka Giorgia Meloni je dogodek označila za zelo resen incident, vreden najostrejše obsodbe. Poudarila je, da je svoboda obveščanja dragocena vrednota, ki jo je treba braniti vsak dan. Malaguti pa je sporočil, da so bili nasilni protestniki v uredništvu približno četrt ure in da so njihovo ravnanje posnele kamere. Najbolj boleče je po njegovih besedah, da so vsi storilci zelo mladi. Izpostavil je tudi, da je La Stampa popolnoma pluralen časopis, ki daje prostor različnim glasovom, zato je dogodek označil za "slepo nasilje, ki ne ve, kaj dela". Splošna stavka v Italiji je sicer zajela skoraj vse ključne sektorje – od javnega prevoza do letalskega prometa, šol, zdravstva in medijev. Sindikati so napovedali celodnevne prekinitve dela in množične proteste v večjih mestih.