Protestniki zasedli Kapitol in zahtevali konec vojne na Bližnjem vzhodu

Policija je nekaj udeležencev, ki niso upoštevali poziva, naj prenehajo z demonstracijami, aretirala. Na omrežju X so zapisali, da so protesti znotraj rotunde prepovedani.

Protestniki so sicer razgrnili transparente z napisi, ki pozivajo k takojšnjemu končanju vojne na Bližnjem vzhodu. "Judje pozivajo k prekinitvi ognja" in "Žalujte za mrtvimi in se borite za žive", je med drugim pisalo tudi na majicah protestnikov, ki so pozvali k humanitarnim koridorjem v Gazi in osvoboditvi Palestine. Medtem se je več tisoč ljudi zbralo tudi pred Kapitolom, poroča The Independent.

Protest je organizirala skupina Judovski glas za mir. Na omrežju X so zapisali, da so se zbrali, da bodo zahtevali končanje genocida nad palestinskim ljudstvom, ki da ga spodbuja ameriška vlada.