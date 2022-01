Nasprotniki cepljenja zasledovali kombi novozelandske premierke

Novozelandska premierka je o incidentu dejala, da med zasledovanjem ni bila zaskrbljena za svojo varnost ali varnost oseb, ki so bile z njo prisotne v kombiju. Dejala je tudi, da je bil to le še en dan: "Na tem delovnem mestu se vsak dan se soočam z novimi in drugačnimi izkušnjami. Trenutno smo res v nenavadno intenzivnem obdobju za Novo Zelandijo. Verjamem pa, da bo to sčasoma minilo."

Do incidenta je prišlo prav v času, ko se Nova Zelandija sooča s sicer majhnim, a opaznim porastom groženj politikom, ki so vpleteni v odziv na pandemijo novega koronavirusa. Po podatkih tamkajšnje policije so se namreč grožnje poslancem močno povečale, vendar pa resne grožnje politikom, ki sprožijo prijavo policiji, še naprej ostajajo razmeroma redke. Po poročilu naj bi jih bilo tako v lanskem letu okoli pet na mesec, vendar pa se včasih zgodi, da v kakšnem mesecu zabeležijo tudi 16 resnejših groženj.