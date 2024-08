Protestniki zavzeli palačo, bangladeška premierka zbežala v tujino

Bangladeška televizija Channel 24 je predvajala posnetke množic, ki so vdrle v premierkino uradno rezidenco v prestolnici. Protestniki so mahali z zastavami in mirno praznovali, potem ko so oznanili informacijo, da je zapustila palačo in se odpravila na "varnejši kraj".

Hasinova je sicer po mesecu dni nasilnih protestov danes odstopila. Samo v nedeljo je namreč v protestih na ulicah Dake v spopadih med policijo in demonstranti umrlo najmanj 90 ljudi, od začetka protestov pa najmanj 300. Njen odstop je pozneje potrdil načelnik generalštaba bangladeške vojske general Vaker-Uz-Zaman in dejal, da bo sedaj oblikovna prehodna vlada.