Protestniki zažgali hišo, zgorela žena nekdanjega predsednika vlade

Žena nekdanjega nepalskega premierja Jhale Natha Khanala je umrla, potem ko so ji med nasilnimi protivladnimi protesti v državi živo zažgali dom, poroča Easternherald . V pisni izjavi pa je nepalska vojska opozorila, da so varnostne sile države zavezane ohranjanju javnega reda in miru. Ni bilo jasno, ali bo vojska, ki je doslej ostala v svojih vojašnicah, mobilizirana na pomoč, potem ko policiji ni uspelo nadzorovati razmer, piše AP.

Po ponedeljkovem izbruhu protestov in nasilju, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi, je nepalski premier KP Sharma Oli že včeraj odstopil s položaja. Dejal je, da želi s tem prispevati k rešitvi krize. Demonstracije pretežno mladih Nepalcev se sicer nadaljujejo kljub vladni odpravi blokade družbenih omrežij, ki je bila povod za proteste.

Odtlej je med ljudmi naraščalo nezadovoljstvo zaradi politične nestabilnosti, korupcije in počasnega gospodarskega razvoja v državi s približno 30 milijoni prebivalcev. Med najbolj nezadovoljnimi so mladi, pripadniki t. i. generacije Z, katerih jeza se je prelila na ulice po petkovi odločitvi vlade, da blokira dostop do 26 platform družbenih omrežij.

Protestniki so med drugim napadli in poškodovali domove več vidnih politikov, vključno s hišami premierja in nekdanjega premierja, ter sedeže političnih strank. Glede na videoposnetke, katerih pristnosti sicer ni mogoče preveriti, so se plameni dvigovali tudi iz hiše in urada predsednika države Ramchandre Paudela.

Na stotine ljudi je vdrlo tudi v parlament v Katmanduju in zažgalo glavno stavbo, je povedal tiskovni predstavnik sekretariata parlamenta Ekram Giri. Delno naj bi bilo zaprto tudi mednarodno letališče v prestolnici, poročajo tuje tiskovne agencije.

Slovensko zunanje ministrstvo zaradi nasilnih demonstracij odsvetuje vsa nenujna potovanja v Nepal, vključno s turističnimi potovanji. Slovenskim državljanom, ki so že tam, pa svetuje, naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti in spremljajo medije, ki poročajo v angleščini.