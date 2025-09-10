Svetli način
Tujina

Protestniki zažgali hišo, zgorela žena nekdanjega predsednika vlade

Katmandu , 10. 09. 2025 07.43 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
16

Nepalski Premier KP Sharma Oli je odstopil po večdnevnih demonstracijah mladih, ki so pretresle Nepal, protestniki pa njegovo vlado obtožujejo korupcije. Med nasilnimi protesti je bilo ubitih 21 ljudi. Umrla je tudi žena nekdanjega nepalskega premierja, ki je zgorela, potem ko so protestniki zažgali hišo.

 Žena nekdanjega nepalskega premierja Jhale Natha Khanala je umrla, potem ko so ji med nasilnimi protivladnimi protesti v državi živo zažgali dom, poroča Easternherald. V pisni izjavi pa je  nepalska vojska opozorila, da so varnostne sile države zavezane ohranjanju javnega reda in miru. Ni bilo jasno, ali bo vojska, ki je doslej ostala v svojih vojašnicah, mobilizirana na pomoč, potem ko policiji ni uspelo nadzorovati razmer, piše AP.  

Demostracije se nadaljujejo kljub odpravi blokade družbenih omrežij

Po ponedeljkovem izbruhu protestov in nasilju, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi, je nepalski premier KP Sharma Oli že včeraj odstopil s položaja. Dejal je, da želi s tem prispevati k rešitvi krize. Demonstracije pretežno mladih Nepalcev se sicer nadaljujejo kljub vladni odpravi blokade družbenih omrežij, ki je bila povod za proteste.

Odtlej je med ljudmi naraščalo nezadovoljstvo zaradi politične nestabilnosti, korupcije in počasnega gospodarskega razvoja v državi s približno 30 milijoni prebivalcev. Med najbolj nezadovoljnimi so mladi, pripadniki t. i. generacije Z, katerih jeza se je prelila na ulice po petkovi odločitvi vlade, da blokira dostop do 26 platform družbenih omrežij.

Protestniki so med drugim napadli in poškodovali domove več vidnih politikov, vključno s hišami premierja in nekdanjega premierja, ter sedeže političnih strank. Glede na videoposnetke, katerih pristnosti sicer ni mogoče preveriti, so se plameni dvigovali tudi iz hiše in urada predsednika države Ramchandre Paudela.

Na stotine ljudi je vdrlo tudi v parlament v Katmanduju in zažgalo glavno stavbo, je povedal tiskovni predstavnik sekretariata parlamenta Ekram Giri. Delno naj bi bilo zaprto tudi mednarodno letališče v prestolnici, poročajo tuje tiskovne agencije.

Slovensko zunanje ministrstvo zaradi nasilnih demonstracij odsvetuje vsa nenujna potovanja v Nepal, vključno s turističnimi potovanji. Slovenskim državljanom, ki so že tam, pa svetuje, naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti in spremljajo medije, ki poročajo v angleščini.

nepal protesti
KOMENTARJI (16)




luksi123
10. 09. 2025 08.56
Bravo Nepalci, tako se konča, ko oblastniki preveč obremenijo ljudstvo...
ODGOVORI
0 0
rob3rt
10. 09. 2025 08.51
Me zanima, koliko Nepalcev so nam uvozili v zadnji 10 letih. Mogoče bodo pa oni ponovili vajo še u Ljubljan...
ODGOVORI
0 0
Huki
10. 09. 2025 08.48
Cia party.
ODGOVORI
0 0
nebel
10. 09. 2025 08.47
+1
Tudi tam deluje barvna revolucija.
ODGOVORI
1 0
dule100
10. 09. 2025 08.23
-1
So pa optimisti! Kaj so pa pričakovali od komunistov! Da bodo skrbeli za blagostanje ljudi!? Potem bi bila to edina država v zgodovini, ki bi to izpeljala!
ODGOVORI
3 4
GetBack
10. 09. 2025 08.21
+5
še en primer, kjer je vladajoča komunistična partija uničila državo.. Ko več nimajo izhoda, pa začnejo omejevat informacije... Tipično komunajzarsko.... Bravo za hrabre Nepalce.
ODGOVORI
7 2
CenterDesno
10. 09. 2025 08.07
+3
V sloveniji se to ne more zgoditi, hlapci do groba :) Mi smo raj od naroda za skorumpirane umazane politike, ki nas derejo vsak dan bolj... :) Razen kolesarjev....sam oni se aktivirajo samo ko je JJ, pa če dela dobro al slabo... XD
ODGOVORI
8 5
Observatore kita
10. 09. 2025 08.13
-2
A ti primerjaš Slovenijo z Nepalom intelektualc
ODGOVORI
3 5
dule100
10. 09. 2025 08.24
+0
Čutiš ti kakšno razliko? Komunisti so vsi isti!
ODGOVORI
4 4
CenterDesno
10. 09. 2025 08.55
Preberi še enkrat....nam lahko država pobere vse pa bomo še vedno plesali :*
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
10. 09. 2025 08.05
+2
no saj smo tudi mi blizu
ODGOVORI
5 3
