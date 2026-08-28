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Protestniki z ognjem nad migrantsko taborišče, blokirali tudi Rdeči križ

Ceuta, 28. 08. 2026 12.21 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
M.P.
Protesti v Ceuti

Mesec dni po množičnem vdoru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo v Severni Afriki iz Ceute poročajo o novih nemirih. Tokrat so zanje krivi protestniki. Skupina izgrednikov se je tam z ognjem spravila nad taborišče migrantov, spopadli pa so se tudi s policisti in skušali blokirati vozila Rdečega križa.

Protestniki so v četrtek v Ceuti zažgali migrantsko taborišče in se spopadli s policijo, poroča Deutsche Welle, ki navaja lokalne medije.

Španska televizija je na primer poročala o skupini demonstrantov, ki je na plaži v ogenj metala različne predmete. Posredovala je policija, ki je protestnike skušala umakniti z območja, migranti pa so se medtem umaknili na pomol.

Pred tem je okoli 70 protestnikov s kamenjem in drugimi predmeti napadlo vojaško vozilo, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik policije v Ceuti. Vozilom Rdečega križa so ob tem skušali preprečiti, da bi prišla do plaže, kjer bi osebje med migrante razdelilo hrano.

Blokada vozil Rdečega križa
Blokada vozil Rdečega križa
FOTO: AP

Spomnimo, da je julija v Ceuto nezakonito vstopilo več kot 70.000 migrantov v upanju, da bi dosegli evropsko celino. Večino so sicer španske oblasti že v prvih dneh vrnile v Maroko, a v Ceuti jih še vedno ostaja nekaj tisoč, ki trenutno živijo na ulicah ali na plažah.

Španska vlada v Madridu ocenjuje, da je migrantov na območju manj kot 7000, španski notranji minister je danes dejal, naj bi jih bilo okoli 5000, uradniki Ceute pa sicer trdijo, da je migrantov na območju vsaj 10.000. Minister Fernando Grande-Marlaska je ob tem po poročanju španskega portala RTVE.es opozoril, da nasilje ni rešitev za spopadanje z migracijsko krizo, ki jo doživlja to avtonomno mesto.

"Kdor misli, da nasilje, nadlegovanje novinarjev in medijev ali blokiranje Rdečega križa pomagajo Ceuti, se popolnoma moti. Vse, kar počnejo, je, da dajejo strelivo tistim, ki poskušajo napadalce prikazati kot žrtve, medtem ko so prave žrtve državljani Ceute," je poudaril tudi poslanec Javier Celaya.

Španska vlada se je sicer zaradi razmer v tej španski eksklavi na severu Afrike znašla pod velikim pritiskom; konservativna opozicija premierja Pedra Sancheza obtožuje, da je z neukrepanjem zapustil prebivalce Ceute. Nekateri poslanci so medtem prepričani, da je bil vdor na tisoče migrantov, ki se je zgodil minuli mesec, orkestriran s strani Maroka, nekateri menijo celo, da bi lahko pri tem sodelovala tudi španska vlada, čeprav za to ni nikakršnega dokaza, prav španske oblasti pa so že v prvih nekaj urah vrnile večino oseb, ki so nezakonito vstopile v Ceuto.

Španski zunanji minister je pojasnil, da komunikacija z Marokom poteka že od samega začetka ter da želijo preprečiti podobne dogodke v prihodnosti. "Ta diplomatski dialog z Marokom je bistvenega pomena za vrnitev ljudi, ki so nezakonito vstopili v državo, v Maroko. Vsaj 90 odstotkov smo jih vrnili v prvih 48 urah," je poudaril.

Kritične so bile tudi nekatere evropske države, Italija je na primer zaradi tega okrepila nadzor za letala in plovila iz Španije – odločitev, ki ji je Madrid ostro nasprotoval. Ker se Italija na njihove pozive, naj nadzora ne okrepi, ni odzvala pozitivno, pa so ji odgovorili z enakimi recipročnimi ukrepi.

Sanchez je v odzivu poudaril tudi, da ima Španija po podatkih Frontexa eno najmanj prepustnih zunanjih meja v Evropski uniji, saj da je število nezakonitih vstopov za pol manjše od števila v Italiji v zadnjih letih (2021–2026).

ceuta španija protesti migranti

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KOMENTARJI6

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natas999
28. 08. 2026 14.37
👏👏👍👍👍
Odgovori
0 0
Sajkoslav
28. 08. 2026 14.27
Bravo
Odgovori
+5
5 0
Robert S.
28. 08. 2026 14.19
To je zadnja socijalistična vlada v Španiji
Odgovori
+0
1 1
to je kr neki
28. 08. 2026 14.11
samo vse naj poslejo nazaj v maroko pa bo mir. kaj tukaj ni jasno?
Odgovori
+8
8 0
marre
28. 08. 2026 13.55
Normalno, da so se uprli, gledam dnevno posnetke o napadih, krajah v trgovinah, poskodovanju lastnine s strani teh ilegalcev, predstavljajte si da v mesti velicine Celja dnevno nori 10000 ilegalcev, policija vojska pa gledajo ker ne smejo ukrepati.. Vsakomur bi se odpelalo, to kar pocnejo ti spanski socialisti je neverjetno, se bolj pa je blesav narod ki to voli na volitvah..
Odgovori
+13
13 0
odpisani zasedli vlado
28. 08. 2026 13.36
Pravilno.So se vsaj zganili ne pa gledali in prenašali kriminale migrantov kot se to godi v sloveniji zaradi nesposobne vlade.
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+10
10 0
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