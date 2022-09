Protestniki zažigajo reševalna vozila, v katerih se skriva policija

Iranski predsednik Ebrahim Raisi je sporočil, da bo odločno ukrepal proti protestom, ki so se razširili na večino od 31 iranskih provinc, spodbudila pa jih je smrt 22-letne ženske, ki je umrla med policijskim pridržanjem. Protesti so največja varnostna preizkušnja za režim v zadnjih 13 letih.

Do zdaj je bilo v protestih po uradnih podatkih ubitih okoli 35 ljudi, spopadi med policijo in jeznimi protestniki pa se nadaljujejo v več mestih. Sodeč po videoposnetkih, ki krožijo na družbenih omrežjih, so varnostne sile v severozahodnih mestih Piranshahr, Mahabad in Urmia streljale na protestnike. Oblasti so pridržale več sto protestnikov in najmanj 11 novinarjev.

Odzval se je tudi Amnesty International, ki je opozoril, da do zdaj zbrani dokazi kažejo na "grozljiv vzorec iranskih varnostnih sil, ki namerno in nezakonito streljajo na protestnike s pravim strelivom". Za BBC so spregovorili nekateri od aretiranih, ki pravijo, da jih je policija hudo pretepla. Eden od njih je povedal, da so ga "neusmiljeno pretepli", nato pa zaprli v majhno natrpano zaporniško celico, v kateri so bili prikrajšani za hrano in vodo, onemogočen pa jim je bil tudi dostop do stranišča. Iranski predsednik Ebrahim Raisi je za spodbujanje nemirov okrivil "zarotnike" in obljubil, da bo zatrl "tiste, ki nasprotujejo varnosti in miru v državi".

icon-expand Ebrahim Raisi FOTO: AP

Raisi, znan po svojih fundamentalističnih stališčih, ne velja za osebo, ki bi lahko na iranske ulice "vrnila mir" ali popustila zahtevam protestnikov po več državljanskih svoboščinah. Njegovo kljubovanje bo verjetno še povečalo verjetnost nadaljnjega zaostrovanja razmer v mestih, kjer se demonstranti vse pogosteje spopadajo z varnostnimi silami. Gre za prizore, ki jih v Iranu le redko vidimo, poroča Guardian. Protestniki zažigajo reševalna vozila Zadnji večji protivladni protest sega v leto 2009, ki je sledil spornim predsedniškim volitvam. "Glavna razlika med sedanjim protestom in takratno 'zeleno revolucijo' je, da se zdaj ljudje upirajo, ne bojijo se brutalnega režima," je dejala iranska novinarka in voditeljica Sima Sabet. "Protestniki zažigajo reševalna vozila, saj jih vlada uporablja za premikanje varnostnih sil in ne za reševanje ljudi," še dodaja.

