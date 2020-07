Protestnikom v Portlandu so se pridružili starši, medicinske sestre in veterani

Ulice nekaterih ameriških mest se vse od smrti Georgea Floyda še niso umirile. Najbolj napeto je v Portlandu, kjer več tisoč ljudi protestira proti napotitvi zveznih agentov v mesto. Te namreč prihajajo po ukazu Donalda Trumpa, ki je odredil zaščito spomenikov, zvezne lastnine ter vzpostavitev reda in miru. V izraz solidarnosti do Portlanda so protesti (in spopadi) konec tedna potekali tudi v nekaterih drugih ameriških mestih.

V nedeljo so izbruhnili tudi spopadi tudi v predmestjih Portlanda v zvezni državi Oregon. Protestniki so se spopadli z zveznimi agenti, ki so okrog sodišča postavili železne ograje. Ker je bila množica protestnikov, kot poroča Sky News, vsaj petkrat večja kot noč pred tem, so se morali agenti kljub uporabi solzivca, gumijastih nabojev in drugih sredstev umakniti v stavbo sodišča, ki jo oblegajo protestniki.

Zanimivo ob tem je dejstvo, da so protesti v Portlandu, ki sicer velja za tradicionalno aktivistično mesto, že skoraj povsem izzveneli, nato pa je predsednik Donald Trumpodločil, da bo tja poslal zvezne agente. Zelo verjetno je, da večine protestnikov, ki jih vidimo na ulicah danes, tam ne bi bilo, če se zvezna vlada ne bi vmešavala v dogajanje, piše Sky News. Odločitev o napotitivi zveznihg agentov pa je kot kaže sprožila mobilizacijo med ljustvom, zato so se protestom pridružili tisoči, ki vztrajajo pri tem, da gre za protiustavno dejanje.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Ob spopadih se je na Twitterju odzval tudi Donald Trump, ki je dejal, da so protestniki v resnici "anarhisti, ki sovražijo našo državo. Množični mediji ne govorijo o nasilju teh protestnikov!". Trumpovi nasprotniki pa trdijo, da to preprosto ni res in da so nasilni protestniki v manjšini.

Pred dobrim tednom dni se je v mestu pojavila 'protestniška formacija' portlandskih mater, ki vsak večer v znak protesta postavi živi zid, v znak podpore svojim sinovom in hčeram, ki se upirajo posredovanju zvezne vlade. Bilo naj bi jih okrog 2000. V zadnjih nočeh so se jim pridružile tudi babice. "Matere se je pojavimo v skrajni sili," je dejala Holly Waud, mati dveh otrok in lastnica lokalne slaščičarne. "Smo ljudje, od katerih nihče ne pričakuje, da se bomo pojavili na ulicah. Ponavadi smo doma in skrbimo za otroke. Kar se dogaja, pomeni, da trenutne razmere vplivajo na celotno družbo," je dejala in dodala, da njen sin nikakor ni nasilne narave, da pa je kljub temu bil žrtev policijskega napada s solzvicem.

