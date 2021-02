Proti covidu-19 cepljenih že več kot 13 milijonov Britancev

Združeno kraljestvo s skupno okoli 66,6 milijona prebivalcev je ena od držav, ki jih je pandemija najhuje prizadela. Konec lanskega in v začetku letošnjega leta je največ težav povzročala bolj nalezljiva britanska različica novega koronavirusa, ki se je razširila tudi v nekatere druge države. A podatki kažejo, da je število novih okužb in smrtnih žrtev zaradi covida-19 začelo upadati.

Glavni svetovalec britanske vlade za znanost Patrick Vallance je izrazil zadovoljstvo z najnovejšimi številkami. Poudaril je, da je to izredno pomembno v boju z novimi različicami virusa, ki se stalno spreminja. Pojasnil je, da so v angleški agenciji za javno zdravje v Bristolu v sredo identificirali novo varianto britanske različice, ki vzbuja zaskrbljenost. Ta varianta ima tudi lastnosti južnoafriške različice novega koronavirusa.

V predmestju danske prestolnice Koebenhavn so enega od t. i. avtobusov za zabave, po katerih zaradi omejitev v pandemiji covida-19 ni povpraševanja, spremenili v točko za testiranje na novi koronavirus. Ljudje se tam lahko testirajo v sproščenem vzdušju z glasbo in disko kroglo.

Slovaška je za razliko od drugih držav članic EU prvi val epidemije dobro prestala, od oktobra pa se dramatično povečuje število okužb kot tudi smrti zaradi covida-19, zaradi česar so se že pojavila svarila pred zlomom zdravstvenega sistema. Na Slovaškem z okoli 5,5 milijona prebivalci so doslej potrdili okoli 269.000 okužb z novim koronavirusom, umrlo je več kot 5500 bolnikov s covidom, s čimer sodi med najbolj prizadete države v drugem valu epidemije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dobro se počutijo tudi zdravstveni delavci, ki opravljajo testiranja. "Zabavno je biti v službi ter obenem poslušati glasbo pod reflektorji," je dejala Theresa Kay-Heeno, vodja testiranj na avtobusu. Ob tem je poudarila, da kljub sproščenosti dosledno upoštevajo vsa pravila. "Kakovost testiranja in higiena imata prednost," je povedala.

Župan mesta Glostrup John Engelhardtje pojasnil, da ni bilo treba veliko, da so preuredili avtobus, ki ga običajno najemajo za fantovščine in dekliščine. Tako je zdaj primeren za testiranje, še vedno pa so v njem ohranili neonske luči in disko kroglo. Na avtobusu ne strežejo več alkohola, a iz zvočnikov še vedno doni glasba, kar je precej drugačno okolje kot običajno v zdravstvenih domovih, bolnišnicah in drugod, kjer izvajajo testiranja. V petih dneh so na avtobusu testirali 1500 ljudi. Župan trdi, da ga bodo uporabljali, dokler ga bodo potrebovali.

Na Danskem, kjer je zaradi novega koronavirusa od božiča ustavljeno javno življenje, so se ob zniževanju števila okužb v ponedeljek znova odprle osnovne šole. Še vedno pa ostajajo zaprte trgovine z nenujnim blagom, bari, restavracije, srednje šole in univerze.

Mehika odobrila dve kitajski cepivi proti covidu-19

Mehiški regulatorji v sredo za uporabo odobrili kitajski cepivi proti covidu-19, CanSino Biologics in CoronaVac, je sporočil namestnik mehiškega ministra za zdravje Hugo Lopez-Gatell.

Mehika je prvo cepivo proti covidu-19 odobrila konec decembra lani kot prva latinskoameriška država, in sicer cepivo ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. Odtlej so poleg kitajskih cepiv odobrili še ruski Sputnik V ter cepivo AstraZenece in oxfordske univerze. Za zdaj prebivalce cepijo le s cepivom Pfizerja in BioNTecha, prednost pri cepljenju pa imajo zdravstveni delavci po vsej državi ter učitelji na jugu Mehike.

Januarja so v državo prispele tudi prve pošiljke aktivne sestavine za cepivo AstraZenece, ki ga proizvajajo v Mehiki. Cepivo naj bi bilo za uporabo v Mehiki in distribucijo po Latinski Ameriki pripravljeno do marca. V Mehiki so po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa doslej potrdili 170.000 smrti zaradi covida-19, s čimer se ta država uvršča na tretje mesto na svetu. Zabeležili so tudi skoraj dva milijona okužb z novim koronavirusom.