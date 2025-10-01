Proti Evropi drvi 'najmočnejša atlantska nevihta sezone'

Nad tropskim delom Atlantika je nastal vremenski pojav, ki ga po besedah meteorologov niso zaznali že več desetletij. Dva orkana sta namreč nastala v neposredni bližini, zaradi česar "plešeta" drug okoli drugega. V naslednjih dneh se bodo ostanki enega od orkanov usmerili proti Evropi, po napovedih pa naj bi Združeno kraljestvo zadela najmočnejša atlantska nevihta te sezone.

V tropskem delu Atlantika trenutno pustošita dva orkana - Humberto in Imelda, ki se vrtita drug okoli drugega in ustvarjata t. i. učinek Fujiwhara. Orkana sta si po poročanju portala Severe Weather bližje kot kateri koli orkan v zadnjih 60 letih.

Orkana Humbero in Imelda FOTO: AP icon-expand

Fujiwhara učinek ali binarna interakcija, je pojav, ki se pojavi, ko se dva bližnja ciklona premikata drug okoli drugega. Učinek je poimenovan po Sakuheiju Fujiwhari, japonskem meteorologu, ki je prvi opisal učinek. Binarna interakcija lahko povzroči razvoj večjega ciklona ali združitev dveh ciklonov v enega.

Do četrtka se bodo ostanki obeh ciklonov po poročanju portala spremenili v ciklon zmernih geografskih širin in se usmerili proti zahodni Evropi. To bo po poročanju portala najmočnejša atlantska nevihta te sezone in tudi prvi poimenovani nevihtni sistem - nevihta Amy. Izvor nevihte predstavlja orkan Humberto, ki se trenutno nahaja v bližini Bermudov in prehaja v ciklon. Medtem ko bo slednji v četrtek in petek prešel v severni del Atlantika, njegovi ostanki pa bodo tam potovali proti zahodni Evropi, pa bo Imelda vsrkala Humbertovo vlago in energijo ter preletela Bermude.

Vreme nad Evropo FOTO: Wetterzentrale icon-expand

Učinek Fujiwhara je sicer poskrbel, da se je Imelda odvrnila od ameriške celine, kamor bi se brez vpliva Humberta najverjetneje usmerila.