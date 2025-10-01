Svetli način
Tujina

Proti Evropi drvi 'najmočnejša atlantska nevihta sezone'

London, 01. 10. 2025 16.27 | Posodobljeno pred 1 uro

M.P.
25

Nad tropskim delom Atlantika je nastal vremenski pojav, ki ga po besedah meteorologov niso zaznali že več desetletij. Dva orkana sta namreč nastala v neposredni bližini, zaradi česar "plešeta" drug okoli drugega. V naslednjih dneh se bodo ostanki enega od orkanov usmerili proti Evropi, po napovedih pa naj bi Združeno kraljestvo zadela najmočnejša atlantska nevihta te sezone.

V tropskem delu Atlantika trenutno pustošita dva orkana - Humberto in Imelda, ki se vrtita drug okoli drugega in ustvarjata t. i. učinek Fujiwhara. Orkana sta si po poročanju portala Severe Weather bližje kot kateri koli orkan v zadnjih 60 letih.

Orkana Humbero in Imelda
Orkana Humbero in Imelda FOTO: AP
Fujiwhara učinek ali binarna interakcija, je pojav, ki se pojavi, ko se dva bližnja ciklona premikata drug okoli drugega. Učinek je poimenovan po Sakuheiju Fujiwhari, japonskem meteorologu, ki je prvi opisal učinek. Binarna interakcija lahko povzroči razvoj večjega ciklona ali združitev dveh ciklonov v enega.

Do četrtka se bodo ostanki obeh ciklonov po poročanju portala spremenili v ciklon zmernih geografskih širin in se usmerili proti zahodni Evropi. To bo po poročanju portala najmočnejša atlantska nevihta te sezone in tudi prvi poimenovani nevihtni sistem - nevihta Amy.

Izvor nevihte predstavlja orkan Humberto, ki se trenutno nahaja v bližini Bermudov in prehaja v ciklon. Medtem ko bo slednji v četrtek in petek prešel v severni del Atlantika, njegovi ostanki pa bodo tam potovali proti zahodni Evropi, pa bo Imelda vsrkala Humbertovo vlago in energijo ter preletela Bermude.

Vreme nad Evropo
Vreme nad Evropo FOTO: Wetterzentrale

Učinek Fujiwhara je sicer poskrbel, da se je Imelda odvrnila od ameriške celine, kamor bi se brez vpliva Humberta najverjetneje usmerila. 

Preberi še Se bo orkan Humberto v 'tropskem tangu' z nevihto še okrepil?

Zadnji vremenski modeli kažejo, da bi bil lahko vpliv nevihte Amy na severozahod Evrope precejšen. V petek naj bi namreč zadela obalo Irske in Škotske, kjer poleg močnih sunkov vetra napovedujejo tudi visoke valove. V soboto se bo nevihta premaknila nad Severno morje.

Nova sezona atlantskih neviht, ki pustošijo po Evropi, se je pričela 1. septembra in bo trajala do 31. avgusta prihodnje leto. 

KOMENTARJI (25)

Betuul
01. 10. 2025 18.22
Evropa na ukrepa z dronskim zidom da ne pridrvi do nas!
ODGOVORI
0 0
JackRussell
01. 10. 2025 18.11
+0
Dobro da imamo obveščanje preko telefona. Zdaj smo varni ker vemo da bo piskalo ko pride.
ODGOVORI
1 1
Sickk 2
01. 10. 2025 17.48
-3
Tuki v sloveniji drvi opustosenje zarad ivana pa njegovih skret sekte...
ODGOVORI
7 10
Betuul
01. 10. 2025 18.22
Zastarelo
ODGOVORI
0 0
boslo
01. 10. 2025 17.47
+1
Si videl Lujz kak se špona, ne pa vidva s sončekom
ODGOVORI
3 2
PomisliNaSonce
01. 10. 2025 18.14
+1
Mi to dobr šponamo od daleč ane sistemčk :)
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
01. 10. 2025 17.44
-2
zdrj bo folk pokupu drva pa skret paper
ODGOVORI
2 4
Zmaga Ukrajini
01. 10. 2025 17.43
+2
Joj, spet bo "šponal".
ODGOVORI
4 2
Ricola Swiss
01. 10. 2025 17.42
+2
Večjega opustošenje, kot ga je naredil golobnjak od aprila 22 pa do aprila 26 ga ne more nihče, tudi orkan ne.
ODGOVORI
11 9
St. Gallen
01. 10. 2025 17.37
+1
Stacionarce pustite vklopljene. Mogoce se bo tresel
ODGOVORI
2 1
mojcd
01. 10. 2025 17.34
-2
Počelo je, 30+ ni več zanimivo gremo zdaj na paniko okoli -5
ODGOVORI
4 6
jedupančpil
01. 10. 2025 17.33
-2
alaaarmaaa
ODGOVORI
2 4
bohinj je zakon
01. 10. 2025 17.30
+1
A ni zadosti problemov? Zdaj pa še vesolje nagaja.
ODGOVORI
3 2
kala 09
01. 10. 2025 17.28
+0
To je Janša kriv.
ODGOVORI
5 5
Gutenberg
01. 10. 2025 17.33
+6
In cepivo. Pa 5G.
ODGOVORI
7 1
Obi-van-Kenobi
01. 10. 2025 17.26
+5
A resno vi to strašite folk s takim naslovom?
ODGOVORI
9 4
Monster_cat
01. 10. 2025 17.29
+5
Sej druzga ne znajo.......ker sama vsebina clanka je pa tk nic od nic!
ODGOVORI
7 2
r h
01. 10. 2025 17.26
+6
Hitro ponovno testirati obveščanje, da ne bo kdo v tem vremenu zunaj ostal.
ODGOVORI
8 2
Monster_cat
01. 10. 2025 17.25
+6
Nova sezona atlantskih neviht, ki pustošijo po Evropi, se je pričela 1. septembra in bo trajala do 31. avgusta prihodnje leto. ........in potem se zacne nova sezona😁
ODGOVORI
6 0
ata_jez
01. 10. 2025 17.23
+5
Zna bit, da bo potrebna nova barva alarma. 😁
ODGOVORI
6 1
kinimod
01. 10. 2025 17.23
+9
Bo alarm ? Mislim na telefon .
ODGOVORI
10 1
St. Gallen
01. 10. 2025 17.24
+6
Saj vam sploh ne dela
ODGOVORI
7 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
01. 10. 2025 18.01
-1
Teb ne dela 🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 1
