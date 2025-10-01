Proti Evropi drvi 'najmočnejša atlantska nevihta sezone'

V tropskem delu Atlantika trenutno pustošita dva orkana - Humberto in Imelda, ki se vrtita drug okoli drugega in ustvarjata t. i. učinek Fujiwhara. Orkana sta si po poročanju portala Severe Weather bližje kot kateri koli orkan v zadnjih 60 letih.
Do četrtka se bodo ostanki obeh ciklonov po poročanju portala spremenili v ciklon zmernih geografskih širin in se usmerili proti zahodni Evropi. To bo po poročanju portala najmočnejša atlantska nevihta te sezone in tudi prvi poimenovani nevihtni sistem - nevihta Amy.
Izvor nevihte predstavlja orkan Humberto, ki se trenutno nahaja v bližini Bermudov in prehaja v ciklon. Medtem ko bo slednji v četrtek in petek prešel v severni del Atlantika, njegovi ostanki pa bodo tam potovali proti zahodni Evropi, pa bo Imelda vsrkala Humbertovo vlago in energijo ter preletela Bermude.
Učinek Fujiwhara je sicer poskrbel, da se je Imelda odvrnila od ameriške celine, kamor bi se brez vpliva Humberta najverjetneje usmerila.
Zadnji vremenski modeli kažejo, da bi bil lahko vpliv nevihte Amy na severozahod Evrope precejšen. V petek naj bi namreč zadela obalo Irske in Škotske, kjer poleg močnih sunkov vetra napovedujejo tudi visoke valove. V soboto se bo nevihta premaknila nad Severno morje.
Nova sezona atlantskih neviht, ki pustošijo po Evropi, se je pričela 1. septembra in bo trajala do 31. avgusta prihodnje leto.
