Proti grozečim oblakom in toči se bojuje s cerkvenimi zvonovi

Nad točo z zvonjenjem zvonov? Res je. In to prav blizu Slovenije. Karlovški vikar se namreč na vse pretege trudi pregnati točo; ko se začnejo mestu približevati grozeči oblaki se takoj spravi nadnje. Kar s cerkvenimi zvonovi. Ljudje daleč naokoli so sprva mislili, da bučno zvonjenje prinaša slabe novice. A jih je župnik pomiril, da je le uvedel starodavno prakso, za katero je, pa četudi ni znanstveno dokazano, prepričan, da deluje.