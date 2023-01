Proti kopanju premoga: aktivisti so se tokrat prilepili na ulico

Na zahodu Nemčije se tudi po izpraznitvi vasi Lützerath nadaljujejo protesti okoljskih aktivistov. Med drugim so se v približno 40 kilometrov oddaljenem Kölnu aktivisti prilepili na cesto in tako ustavili promet v jutranji prometni konici. Policija se pripravlja na podobne akcije.

Med protesti v Kölnu so bili vidni rumeni križi - simboli protesta proti rušenju vasi Lützerath. Protestniki so sporočali, da mora premog pod Lützerathom ostati v zemlji. Po podatkih policije so bile zaprte dovozne ceste, promet pa je bil preusmerjen. Tiskovna predstavnica policije je povedala, da so tri osebe prilepljene na ulico, tri pa so že odpeljali.

icon-expand Posredovanje policije v Lutzerathu FOTO: Profimedia

Protesti so potekali tudi na drugih krajih na zahodu Nemčije. V rudniku lignita Inden blizu Aachna so protestniki zasedli bager, zato je bilo delo v rudniku zaustavljeno. Po podatkih policije v Aachnu je bilo udeleženih okoli 20 protestnikov, po podatkih podjetja RWE pa med 30 in 40. Skupina približno 20 podnebnih aktivistov je zasedla tudi železniške tire, ki vodijo do elektrarne Neurath v bližini Rommerskirchna. "Danes tukaj ne vozi noben vlak za premog. Z našimi telesi se postavljamo po robu poti uničenja," so tvitnili aktivisti. Policija je sporočila, da je pripravljena na še več spontanih, decentraliziranih akcij. Podnebni aktivisti iz Lützeratha so namreč za danes napovedali skupni dan podnebnih akcij.

icon-expand Dnevni kop, ki bo kmalu požrl tudi Lutzerath. FOTO: AP