Proti podmladku avstrijskih svobodnjakov poteka preiskava

Preiskava proti koroški veji podmladka FPÖ poteka predvsem zaradi lanskoletne objave ob svetovnem dnevu beguncev 20. junija, ko so objavili sliko ograj in bodečih žic ter zapisali, da je dobra povezava z begunci za njih pomembna, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Objavo je tožilstvu posredoval avstrijski zvezni urad za zaščito ustave in boj proti terorizmu. Preiskava bo sedaj poleg prvotne objave obravnavala tudi sporno objavo omenjenega podmladka, s katero so prejšnji teden pred deželnozborskimi volitvami na Koroškem volivce pozvali, naj z glasovanjem z oblasti umaknejo stranko SPÖ in s tem ustavijo "slovenizacijo" dežele.