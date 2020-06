Slovenija na stran višegrajcev, zdaj proti obveznemu premeščanju migrantov

Hojs je ob tem izpostavil zaskrbljenost ob reševanju migrantov, ki priplujejo na ladjah iz Afrike. Če pomeni rešitev z ladje prihod na kopno v Italijo in potem premestitev, bi bila to po Hojsovih besedah za Evropo in posebej za Slovenijo katastrofa, zato se je pridružil omenjenemu pismu. Evropska komisija bo predvidoma v prihodnjih dveh tednih predstavila nov migracijski in azilni pakt, ki naj bi utrl pot iz slepe ulice, v kateri se je pred leti znašla reforma evropskega azilnega sistema, prav zaradi nasprotovanja višegrajskih držav obveznim migracijskim kvotam.

Hojs je izpostavil tudi, da lahko Slovenija pomaga drugače: z večjo vključenostjo policije na zunanjih mejah ali dodatnim sodelovanjem v Frontexu. Ne nazadnje je Slovenija po ministrovih besedah pripravljena sodelovati tudi pri premeščanju, a zgolj na prostovoljni osnovi. Pri tem je spomnil na pripravljenost na sprejem štirih mladoletnih otrok iz begunskih centrov na grških otokih.

Komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je danes dejala, da se zaveda občutljivosti vprašanja premeščanja migrantov in različnih mnenj, ter poudarila, da preučujejo možnosti, kako priti do rešitve, ki bi bila sprejemljiva za vse. Komisarka je danes tudi pozvala članice, naj bodo solidarne z Malto in naj sodelujejo pri premeščanju tamkajšnjih migrantov.

Hojs je v odzivu na komisarkin poziv v povezavi z Malto jasno poudaril, da je stališče Slovenije do premeščanja negativno. Pojasnil je še, da je pred desetimi dnevi tudi malteškemu notranjemu ministru povedal, da Slovenija v tem trenutku ni pripravljena na to in da enostavno ne more prevzeti tega bremena.