Proti profilom na Twitterju, ki delijo napačne informacije o covidu, ne bo več ukrepov

Twitter je prenehal uvajati sankcije zoper tvite, ki navajajo napačne informacije o koronavirusu. Pred tem so sicer poročali o ukinitvi več kot 11.000 računov zaradi zavajajočih informacij o virusu, vendar proti profilom, ki enkrat tvitnejo dezinformacijo, zdaj ne bodo več ukrepali. Večkratne kršitelje pa bi lahko suspendirali za nekaj ur, dni ali celo za nedoločen čas, če bi ti prejeli pet opominov glede kršenja pravil.

Čeprav sistem poročanja o covidu na Twitterju nikoli ni bil popoln in je bilo vedno moč zaznati vsaj kakšno napačno informacijo, pa dr. Stephen Griffin z Medicinske fakultete Univerze v Leedsu pravi, da vseeno ni bilo slabo vedeti, da je bilo s Twitterja od leta 2020 odstranjenih na tisoče računov, ki so širili napačne informacije. V skladu s politiko je Twitter do zdaj uporabljal "sistem petih opominov za račune, ki objavljajo dokazljivo lažno ali zavajajočo politiko, ki lahko privede do škode", na kar se nanašajo tudi informacije o covidu. Po petih opominih so te na omrežju blokirali.

Elon Musk

Twitter je skupno odstranil 10.000 računov, eden izmed primerov je tudi dr. Robert Malone, ki je sporočal, da so cepiva proti covidu neučinkovita in nevarna, kar je v nasprotju s politiko družbenega omrežja. Milijoni uporabnikov so glasovali za ponovno vzpostavitev blokiranih računov v anketi na Twitterju, zaradi česar je Musk tvitnil:"Ljudje so povedali ... amnestija se začne naslednji teden." Izvršni direktor Tesle je namreč po nakupu za približno 42 milijard evrov obljubil, da bo Twitter postal središče svobode govora na spletu. Tisti, ki so bili pred prevzemom Elona Muska odstranjeni, se torej zdaj vračajo na družbeno omrežje. Twitter je denimo že obnovil osebni račun ameriške kongresnice Marjorie Taylor Greene, ki so ga januarja odstranili zaradi večkratnega kršenja Twitterjevih pravil o covidu. Obnovljen je tudi računa Donalda Trumpa, pa kanadskega psihologa Jordana Petersona, nekdanjega profesionalnega kickboksarja Andrewa Tatea in ameriškega raperja Yeja, ki je bil prejšnji mesec kaznovan zaradi objavljanja antisemitskih komentarjev.

"Ta politika blokiranja je bila uporabljena, da se utiša ljudi po vsem svetu, ki so podvomili v možnosti zdravljenja in virusa," je takoj tvitnila dr. Simone Gold, zdravnica in velika nasprotnica cepljenja proti covidu. "To je zmaga za svobodo govora in medicinsko svobodo." Ni pa ta poteza Muska zadovoljila prav vseh uporabnikov Twitterja. Razočarala je številne uradnike za javno zdravje, ki jih skrbi, kako bodo dezinformacije vplivale na odločitve ljudi in posledično tudi njihovo zdravje. "Slabe novice," je tvitnil epidemiolog Eric Feigl-Ding, ki je ljudi pozval, naj ne bežijo s Twitterja zaradi tega, ampak naj ostanejo in se zavzamejo za točne informacije o virusu.

Elon Musk in Twitter