Proti Slovencu, ki je aprila streljal na zadrske policiste, vložili obtožnico

Obtoženega oboroženega moškega je sprva opazila policistka, ki je šla mimo bencinske postaje, in ga vprašala, kaj počne, nakar naj bi moški začel streljati. Zadrski policiji so morale takrat na pomoč priskočiti posebne policijske enote iz Splita in Lučkega. Strelec se je policiji predal po osmih urah pogajanj. Po aretaciji so ga odpeljali v bolnišnico, nato pa na policijsko postajo. Tožilstvo zanj zdaj zahteva tudi podaljšanje pripora.